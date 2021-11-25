不要對我尖叫ｘ義美聯名！「漂浮可可脆片」整包巧酥片＋奶蓋，另推新款水嫩貝果

巧克力控會愛！厭世文青系手搖「不要對我尖叫」冬季最新攜手「義美食品」推出2款聯名巧克力手搖，尤其「漂浮可可脆片」一杯灑滿「杏仁黑巧克力酥片」口感超過癮，還與「查理布朗烘焙坊」打造2款最新貝果口味，完美少男少女們的精緻下午茶。

圖／不要對我尖叫提供

「不要對我尖叫」入冬新品與「義美食品」合作，主打的「漂浮可可脆片」嚴選100%無糖厄瓜多可可粉混合牛奶為基底，加上一層鹹香起司奶蓋，再於上方撒滿一整包人氣「杏仁黑巧克力酥片」，營造濃郁級新風味，還能一次滿足咀嚼控。而熱飲「濃郁可可歐蕾」則能品味鮮奶與可可交織更純粹的滋味，上方也有招牌奶蓋，準備虜獲重奶味的饕客芳心。

圖／不要對我尖叫提供

圖／不要對我尖叫提供

不僅如此，品牌也再度聯名「查理布朗烘焙坊」，推出水嫩貝果新口味，除了在不要對我尖叫也吃得到「白醬燻雞水嫩貝果」，獨家聯名款「柑橘肉桂水嫩貝果」則加入了柑橘內餡，加熱後的肉桂香更加飽滿，每口都療癒，飲品配貝果更是最新組合。

品牌也預告計劃於明（2022）年多款尖叫專屬口味的「罐裝氣泡飲」、「麥片」及「純茶茶包」等，讓更多人能透過不同方式就近嘗鮮，粉絲別錯過。

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