快訊

日職／陽岱鋼確定離開巨人隊 經紀公司：明年動向再說明

教育部砸200億推三計畫中小學「生生用平板」 採購、維護全包

不要對我尖叫ｘ義美聯名！「漂浮可可脆片」整包巧酥片＋奶蓋，另推新款水嫩貝果

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

巧克力控會愛！厭世文青系手搖「不要對我尖叫」冬季最新攜手「義美食品」推出2款聯名巧克力手搖，尤其「漂浮可可脆片」一杯灑滿「杏仁黑巧克力酥片」口感超過癮，還與「查理布朗烘焙坊」打造2款最新貝果口味，完美少男少女們的精緻下午茶。

圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

「不要對我尖叫」入冬新品與「義美食品」合作，主打的「漂浮可可脆片」嚴選100%無糖厄瓜多可可粉混合牛奶為基底，加上一層鹹香起司奶蓋，再於上方撒滿一整包人氣「杏仁黑巧克力酥片」，營造濃郁級新風味，還能一次滿足咀嚼控。而熱飲「濃郁可可歐蕾」則能品味鮮奶與可可交織更純粹的滋味，上方也有招牌奶蓋，準備虜獲重奶味的饕客芳心。

圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

不僅如此，品牌也再度聯名「查理布朗烘焙坊」，推出水嫩貝果新口味，除了在不要對我尖叫也吃得到「白醬燻雞水嫩貝果」，獨家聯名款「柑橘肉桂水嫩貝果」則加入了柑橘內餡，加熱後的肉桂香更加飽滿，每口都療癒，飲品配貝果更是最新組合。

品牌也預告計劃於明（2022）年多款尖叫專屬口味的「罐裝氣泡飲」、「麥片」及「純茶茶包」等，讓更多人能透過不同方式就近嘗鮮，粉絲別錯過。

延伸閱讀：

「台北最美關東煮」秒飛日本！東區最新深夜食堂　屋台座位＋療癒平價美食

5大「Buffet吃到飽」好康！有女生同行享1人半價＋兒童免費

吃到飽 關東煮

相關新聞

5家手搖飲「暖心優惠」喝起來！ 春芳號瘋黑五、CoCo感恩7折、鹿角巷粉紅聖誕飲

天氣冷颼颼，還是止不住飲料控想來杯下午茶的決心！多家手搖飲料業者趁著黑五商機、歲末年終感恩之際，順勢推出暖心飲品及好康優惠，愛喝烏龍茶系列首選春芳號黑五花杯、想來杯熱呼呼暖胃飲料快看看蔦日子9款暖心新

不要對我尖叫ｘ義美聯名！「漂浮可可脆片」整包巧酥片＋奶蓋，另推新款水嫩貝果

巧克力控會愛！厭世文青系手搖「不要對我尖叫」冬季最新攜手「義美食品」推出2款聯名巧克力手搖，尤其「漂浮可可脆片」一杯灑滿「杏仁黑巧克力酥片」口感超過癮，還與「查理布朗烘焙坊」打造2款最新貝果口味，完美

辻利茶舗「買A送B」快閃又來了！3款冬季飲品新登場，「抹茶草莓冰霜卷」也欠吃

隨著聖誕節即將到來，來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，自11月26日起將推出白玉雪人百匯、抹茶黑巧奶霜拿鐵等3款限定新...

萬波「膠原蛋白手搖」開賣！喝養顏「葡萄、西柚膠原冰茶」再享0元加購價

手搖再出養顏新境界！萬波島嶼紅茶繼聯名白蘭氏養蔘飲，此次攜手保養飲品牌VitaBeauty推出「古溜葡萄膠原冰茶」、「膨皮西柚膠原冰茶」，強調每杯加入整瓶價值100元的膠原蛋白飲，粉絲只要60元就能入

好市多「提拉米蘇霜淇淋」新上市！3款話題提拉米蘇甜點一次看

呼叫冰品控！好市多超大杯霜淇淋日前新推新口味，每口都吃得到甜蜜提拉米蘇風味，一杯只要69元。趁著新品上市，今天為大家整理好市多3大人氣提拉米蘇甜點，甫一推出都成為話題主人公，喜愛甜食的粉絲筆記起來下次

85度C「寶島水果茶」開賣！4大水果塞滿一杯，桂圓紅棗茶、薑茶同步回歸

清爽版冬季限定飲品登場！85度C即將於11/18推出新品「寶島水果茶」、「金桔檸檬」，以新鮮水果作為基底及配料，用料不手軟讓大家一杯開吃當季蘋果、芭樂、柳丁和檸檬。而每年熱銷款「桂圓紅棗茶」、「薑茶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。