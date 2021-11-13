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姓名5字中3字「全單免費」、1字享6折 黑浮咖啡進駐絕美日系飯店祭優惠
姓名對對碰優惠快把握！源自高雄的質感品牌「黑浮咖啡」即將於11/15正式進駐全新日系飯店「JR東日本大飯店台北」，為歡慶開幕，品牌特別祭出長達16天的好康，只要姓名有「黑、浮、東、日、本」任一字，即享全單6折，對中2字半價開吃，對中三字直接「全單免費」，同桌6人以下統統免錢吃大餐。
黑浮咖啡主打精品咖啡，也提供嚴選新鮮食材現做的義式料理，如今開設全台第14家分店，成為今年話題極高的「JR東日本大飯店台北」目前唯一的進駐品牌，讓台北精華地段商圈的上班族、飯店旅客都能享有餐點新選項，在舒適環境吃療癒美食。
而新門市也祭出專屬「尋人啟事名字對對碰」開幕快閃，截至11/30若姓名對中「黑、浮、東、日、本」任三字，直接享當日全單免費，內用同桌6人一律免錢，而中兩字則有5折，只中一字也可以全單6折大吃一頓。
不僅如此，11/15至11/30也有會員好康，凡是黑浮APP儲值卡會員及VIP會員至JR東日本大飯店台北店用餐，不限金額消費即贈黑浮人氣餐點「松露蕈菇薄餅」一份，而活動期間憑開幕傳單上的優惠券到店消費，不限金額還可免費兌換「經典拿鐵」，或內用時以100元優惠價品嚐法式焦糖核果麻糬鬆餅，咖啡、輕食、甜食應有盡有。
台北JR東日本大飯店台北店地點：台北市中山區南京東路三段133號-1尋人啟事名字對對碰活動：11/15-11/30
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