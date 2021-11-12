半杯都是料！ SHARE TEA歇腳亭「爆料復古杯」登場 冬天敲碗最期待的燒仙草
還沒進入12月，氣溫就有如溜滑梯變得好冷。SHARE TEA歇腳亭決定比去年提早一個月，於11月15日起將熱的「芋圓花生仙這樣」及冰的「芋圓鮮奶仙那樣」捲土重來"爆料"上市。這杯在去年冬天造成轟動、讓許多粉絲敲碗期待的SHARE TEA歇腳亭「半杯都是料」燒仙草，換上了漂亮的復古杯裝，喝起來更有古早味的fu。
「芋圓花生仙這樣」燒仙草，半杯滿滿的料包括了芋圓、珍珠、紅豆，還有硬花生，吃來口感軟硬兼具，還有花生的清香。今年換上台式復古風造型杯，每一杯都附一支長湯匙，可以慢慢的品嚐也不怕燙到嘴。如果喜歡吃滑Q仙草凍的人，也可選擇冰的「芋圓鮮奶仙那樣」，除了滿滿的半杯料，像是芋圓、珍珠、紅豆、硬花生，還加入了大量香醇的鮮奶，甜度與冰度固定，呈現最完美口感。
於11月15日起，全台SHARE TEA歇腳亭復古爆料上市，除新營復興店、西門武昌店外，其餘門市皆有販售。
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