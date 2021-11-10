台灣零食登上大螢幕！漫威「永恆族」驚見浪味仙，網推童年必吃
由華裔導演趙婷所執導的漫威最新電影「永恆族」在全球上映首週，以票房以1.617億美元成為今年首周票票房的第二名，許多片尾彩蛋與劇中畫面引起了討論。尤其電影畫面有一幕驚見台灣零食，更是吸引眾人的目光，紛紛大喊：「那是浪味仙！」。
永恆族自上映前後討論就不斷，許多「標籤」成為了網友熱議的話題，包含安潔莉納裘莉化身女戰神、首位華裔導演執導的漫威片與首位同性戀漫威英雄登上大螢幕等等。這回因畫面中的一幕「浪味仙」入鏡，在網路上掀起一片討論，表示那是童年必吃的零食、浪味仙很值得追劇的時候吃，很唰嘴，而飾演女戰神的安潔莉納裘莉也曾於受訪表示很喜歡這款浪味仙海苔口味。
其實浪味仙近年也推出許多其他口味，除了「永恆族」裡出現的是海苔口味外，還有韓式部隊鍋、經典田園蔬菜、玫瑰鹽與季節限定奶焗洋蔥等，都是網友推薦必吃的口味之一。而此次因應即將到來的雙11購物節也特別推出優惠應戰，像是即日起至11月15至旺旺電商官網成功下單，即可抽「浪味仙」Airpods耳機套，還有即日起至11月12日，消費滿499元於結帳時輸入「wantwant1111」即可享有免運優惠喔，不僅如此，相同即日起至11月12日，只要消費滿1000元，還有機會抽「摩曼頓500元商品提貨券」，更多好康請上官網或臉書粉絲團查詢。
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