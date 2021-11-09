身分證末碼為1　蔦日子手搖「第二杯11元」！青畑九號車輪餅「3顆111元」獨家快閃

身分證優惠還沒結束！配合雙11購物節，文青手搖新品牌「蔦日子」祭出身分證對對碰優惠，只要末碼對中111，即可用11元開喝最高價值95元的飲品，有11則有買一送一，尾數是1也有第二杯11元；而來自新竹的爆餡車輪餅也獨家祭出優惠，11/11起至11/14到忠孝SOGO店享「三顆111元」特價，台北人別錯過這波銅板下午茶。

品牌暢銷TOP5祭優惠。圖／蔦日子提供

「蔦日子」於11/11當天推出一日優惠，凡身分證末碼為111，即可用11元喝5大飲品，包含紅寶石等級西柚茶飲「蔦烏篤西柚」及西柚芝士蜜朵朵、厚奶控會愛的「舊愛蔦紅北島白玉」、生巧克力入餡的「嫣紅可可緋紅小農鮮奶」以及黑糖香氣四溢的「烏雲片片緋紅烏龍」。若尾數有11，也有買一送一好康，末碼是1則可享第二杯11元，每人限購一次，優惠無法重複使用。

台北限定「大甲芋頭肉鬆燒」每顆單價60元。圖／微風提供

至於以爆量內餡引爆嚐鮮潮的「青畑九號豆製所」也於忠孝SOGO店祭出限時活動，以奧利奧牛奶燒、南國紅豆白玉燒及大甲芋頭燒為主角，11/11至11/14期間享「3顆111元」特價，而11/15至11/21則有京都抹茶紅豆燒、阿塗伯芋頭肉鬆燒「2顆111元」，每人每次限購兩組。

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