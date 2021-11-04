比全聯更便宜！7-11「Nutella榛果巧克力夾心餅」只要16元，麥提莎黑巧克力球回歸

巧克力控天堂！7-11近期推出世界巧克力大賞，祭出數十款巧克力品項，今天跟大家精選最新優惠與網路最夯打卡的「三大超商巧克力商品」，只要選對日期最低只要16元就能開吃GODIVA、Nutella等人氣品牌，甜點控別錯過。

Nutella B-Ready巧克力榛果夾心餅乾

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Nutella「B-Ready巧克力榛果夾心餅乾」為國外熱銷品項，今年開始引進台灣，以威化餅乾包裹Nutella榛果巧克力醬，還有脆米增添口感，嘴饞時來一份超滿足。日前全聯開賣一盒6入裝108元，一個只要18元，吸引許多人嘗鮮，如今7-11開賣單支包裝，截至11/7快閃「4入65元」，下殺銅板價16元就有，超值好康粉絲必囤貨。

Maltesers麥提莎 麥芽脆心黑巧克力

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經典巧克力品牌「麥提莎」牛奶巧克力球為螞蟻人的必吃清單，近期帶著曾開賣的黑巧克力回歸上市，同樣包覆麥芽餅乾，吃起來酥脆，單包、盒裝乃至量販店限定歡樂桶的尺寸應有盡有。由於黑巧克力球甜度相對更低，讓一般人也能更輕鬆入手，而近期還有網友發現7-11加碼開賣片裝麥芽牛奶巧克力，大小與Nutella餅乾相似，而條狀較大面積也增添了一口咬下的豐富口感，吃起來更加過癮，近期造訪超商可以搜尋蹤影。

GODIVA 醇享90%黑巧克力條

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GODIVA即日起攜手7-11首度開賣歷來最高濃度「90%黑巧克力條」，為苦甜愛好者增添選項。而品牌醇享系列此次共推出4款口味，除了90%黑巧克力，還有海鹽焦糖、蜂蜜杏仁及海鹽黑巧克力，即日起至11/7享「任兩件79折、三件75折」優惠，一次入手三盒直接省下127元，平均一條從21元變成16元，11/8至11/30則有任兩件9折，也可以搭配同步回歸的「臻粹雙重巧克力」，小資族必收。

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