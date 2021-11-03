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16元吃得到！「GODIVA黑巧克力條」90%最高濃度7-11獨賣，脆糖榛子巧克力也回歸

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／GODIVA提供
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再也不用問會不會甜度破表！著名巧克力品牌GODIVA聯手7-11推出「GODIVA醇享系列」新口味，全台首賣品牌歷來最高濃度90%「GODIVA黑巧克力條」，苦甜滋味領銜其他3款口味，鐵粉最愛的12顆裝「GODIVA臻粹巧克力」也同步回歸，搭配限時優惠「任2件79折、3件75折」，最低一條巧克力16元吃得到，而11/8起至11/30仍有2件9折好康，衝超商囤貨時機來了。

圖／GODIVA提供
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GODIVA去年攜手7-11，獨家推出巧克力大賞品項，如今「醇享系列巧克力」最新推出90%濃度的黑巧克力，為品牌打造的最高濃度商品，大人系風味挑戰不嗜甜的巧克力控味蕾，高級奢華的黑色外包裝也十分時尚。

圖／GODIVA提供、編輯攝影
圖／GODIVA提供、編輯攝影

喜歡順口甜蜜的人另有全新海鹽焦糖、蜂蜜杏仁口味，加碼明星商品海鹽黑巧克力，4種選項一律在7-11開賣。這款採每盒8條的獨立包裝，不必擔心拆開後保存不宜，獨享或分食都方便，均一價169元，原本21元一條，即日起至11/7享「任2件79折、3件75折」，若入手三盒，現省127元，平均下殺至16元，小資族也能霸氣入手。

圖／GODIVA提供
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而另一臻粹系列嚴選GODIVA經典巧克力製成，每顆以可可碎威化餅包覆黑巧克力醬與內餡，脆糖可可碎更是一大亮點。12顆裝售價289元，大小正好一口搞定，輕鬆品味雙重巧克力，配上3件優惠，一盒現省72元。

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