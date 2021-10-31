CoCo咀嚼系手搖「QQ系列」回歸！清原芋圓「超狂7種配料」打造最新芋頭甜品

呼叫芋頭控、咀嚼控！隨著天氣逐漸轉涼，許多飲料品牌也同步推出秋冬系列手搖飲與甜點，其中CoCo帶著爆夯明星商品「QQ系列」回歸，百搭的芋圓、地瓜圓加好加滿；而清原芋圓則主打「一碗獨享7種配料」的芋頭熱甜品，飽足系新選項療癒必收。

大杯QQ奶茶售價45元、QQ鮮奶茶65元；3Q奶茶50元、3Q鮮奶茶65元；中杯芋頭QQ牛奶則為65元。圖／CoCo提供、清原芋圓

CoCo季節限定「QQ系列」即日起正式開賣，嚴選台農66號紅心地瓜及檳榔心芋，每日新鮮現煮製成Q彈地瓜圓及芋圓，不論搭配奶茶或滑順鮮奶茶，都能盡享多重風味。此外，加碼珍珠的3Q版本及人氣「芋頭QQ牛奶」也同步回歸，一共5種風味任挑，選擇「都可訂」線上點單還可杯杯現折5元。

「芋見幸福熱戀中」已於部分門市陸續開賣，11月初全台正式上市。圖／清原芋圓

另一憑藉招牌芋頭相關品項虜獲大批粉絲的清原芋圓，特別打造適合涼颼颼天氣的熱版芋見幸福「芋見幸福熱戀中」，加滿大芋圓、西米露、珍珠、芋頭球、芋泥及紅豆，最後再倒入紐西蘭特濃鮮乳，濃醇滋味升級，一碗就滿足。而即日起也有多款備受喜愛的熱飲、甜湯回歸，包含熱銷級「芋頭鮮奶露」、「黑金燒仙草」、「燒仙草奶茶」，還有滋潤養生系「紫米紅豆湯」、「銀耳密雪蓮」、「磨米紅白湯圓」等，豐富配料與暖身組合，一天一款不怕膩。

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