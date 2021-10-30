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爆漿「烤布蕾甜甜圈」快閃18天！Krispy Kreme新品好邪惡，開賣門市先筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁、官網
圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁官網

甜食控必吃清單請收！主打糖霜甜甜圈的Krispy Kreme超夯品項「香烤布蕾甜甜圈」即將於11/1快閃回歸，炙烤的外層夾滿牛奶卡士達，一咬就爆漿，打造最新療癒級下午茶。

圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁
圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁

Krispy Kreme「香烤布蕾甜甜圈」11/1起至11/18開賣，以招牌糖霜甜甜圈炙烤出升級的香脆口感，奶香十足的綿密牛奶卡士達增添風味，準備攻陷粉絲味蕾。新品快閃18天，為松壽店、微風南京店、新北板橋店、美麗華店及誠品武昌店限定，雙北人手刀衝。

圖／Krispy Kreme Taiwan官網
圖／Krispy Kreme Taiwan官網

此外，配合萬聖節，品牌也推出「萬聖召喚禮盒」，應景的南瓜、吸血鬼、木乃伊及邪惡蜘蛛造型搞怪又好拍，截至10/31享特價，4入禮盒220元、原價304元的6入禮盒270元，原價556元的12入禮盒則下殺至490元，每盒都能任選4顆萬聖節造型甜甜圈。

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