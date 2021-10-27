台中喝得到「約翰紅茶公司」了！首度進駐美村路，開幕人潮爆棚要排1小時以上

台中人等到了！號稱台北最強飲料店的「約翰紅茶公司」日前首度進軍台中，10/25起正式插旗勤美商圈附近，開幕後吸引大批手搖控朝聖，至今每天大排長龍，現場更至少要等一小時以上，展現高人氣。

圖／IG@leslie.gourmet授權

台中首家「約翰紅茶公司」勤美店位於美村路轉角，主打各式醇香茶類，其中「煮濃那提」更是鐵粉激推的第一名，最佳比例為半糖少冰，以醇厚奶香配招牌紅茶順口風味，被捧上神級稱號。另有「曼非紅茶」、「雨果那堤」等，喜愛無糖茶的粉絲也可選擇「灼香紅茶」，入口回甘不澀。

圖／IG@leslie.gourmet授權

隨著營運消息釋出，立馬引起台中人嘗鮮潮，實際回饋也呈正面評價。不過許多網友反映，到訪時現場至少要等候一小時以上，也有人早上預約下午才喝到，不想排隊的人可能要先斟酌時間。目前勤美店營業時間為早上11:00至晚間20:00，採不定時公休，尚未提供外送服務，待調整階段結束才會正式確定營運模式。

圖／IG@leslie.gourmet授權

延伸閱讀：

．加1元多一杯！鶴茶樓「葡萄甘露」22顆巨峰葡萄一杯就飽，推1日限定優惠

．一風堂「拉麵買1送1」全台適用！歡慶插旗台北101連2周優惠，定食現省169元