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整顆布丁+珍珠+仙草！春陽茶事「爆料鮮奶茶」超浮誇，再送50元飲料券

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

爆料手搖來襲！春陽茶事全新打造「福滿鮮奶茶」，整杯以鮮奶茶為基底，塞滿整顆布丁、嫩仙草與珍珠，Q彈口感搭配滑順滋味，準備攻佔大家的浮誇奶茶順位，10/31前完成指定步驟還能免費獲得「50元飲品兌換券」，千萬別錯過。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

春陽茶事「福滿鮮奶茶」即將於10/28正式上市，飲品嚴選斯里蘭卡熟成蜜香紅茶，獨特果香韻味加入小農鮮奶，打造黃金比例的茶湯。飲品還會加入三款復刻人氣配料，波霸珍珠、手作嫩仙草以及整顆統一布丁統統都有，豐富層次一喝就上癮，當午餐都不怕餓。

「福滿鮮奶茶」大杯售價75元，而即日起至10/31，凡加入春陽茶事LINE官方帳號，並完成首筆消費，即可免費兌換50元飲品，0元爽喝手搖。

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