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CoCoｘ小茶栽堂「手工南瓜糖」只送不賣　5款手搖第2杯20元起！拾覺珍奶天天85折

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／CoCo提供、拾覺提供
圖／CoCo提供、拾覺提供

萬聖節即將來襲，連鎖手搖飲品「CoCo」此次攜手人氣茶點伴手禮「小茶栽堂」推出限定好康，活動期間只要購買指定飲料即可免費獲得「萬聖節南瓜糖」，加在手搖上好拍且風味升級；而源自台中的視覺系飲品「拾覺」則祭出近三週的優惠，截至11/10每日都有精選奶茶85折開喝，珍奶控先衝。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

「CoCoｘ小茶栽堂」聯名推出「萬聖節南瓜糖」，購買指定飲品即可獲得手工製成的「Q萌南瓜糖」，吸睛南瓜造型配上搞怪表情超應景，每店限量50顆，只送不賣贈完為止。飲品選項為雲朵奶蓋紅或綠茶、鐵觀音奶茶、星空葡萄及解憂綠啵，尤其當搗蛋鬼餅乾放在綿密奶蓋上，猶如漂浮在雲朵，超萌場景必拍。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

配合節日也有專屬優惠，凡購買兩杯同品項雲朵奶蓋系列或鐵觀音奶茶，即可「第二杯20元」開喝，平均一杯只要30元銅板價，而高顏值星空葡萄、解憂綠啵則有「第二杯30元」，輕鬆省下40元。

圖／拾覺提供
圖／拾覺提供

此外，「拾覺」即日起也推出奶茶季，以經典厚奶、珍珠奶茶、鐵觀音雙Q厚奶為主角，依序推出不限量的85折優惠，首波截至10/29由經典厚奶打頭陣，10/30至11/5再由國民手搖珍珠奶茶接力，11/6至11/10則有濃郁級鐵觀音雙Q厚奶，外送同享，粉絲千萬別錯過啦！

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