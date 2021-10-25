台南人發威！全糖女神滴妹手搖「再睡5分鐘」確定進駐　網友：會特別甜嗎

手搖飲幾乎可以說是台灣文化的一個環節，人手一杯已經變成常態啦～隨著競爭越來越激烈，飲料也變得越來越有創意和吸引力，本期小編要來跟大家介紹全台有哪些好喝的黑糖珍珠鮮奶，如果你跟小編一樣是喝飲料一定要有珍珠的朋友，照過來照過來，以下選項都能滿足你的味蕾！

2021-10-22 11:00