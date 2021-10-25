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台南人發威！全糖女神滴妹手搖「再睡5分鐘」確定進駐　網友：會特別甜嗎

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、再睡5分鐘臉書專頁
圖／編輯葉穎樂攝、再睡5分鐘臉書專頁

台南人敲碗成功！知名YouTuber滴妹去年開設手搖品牌「再睡5分鐘」，繼台北車站首店與台中門市，今年更接力新開高雄、大安分店，展現高人氣。如今官方確定插旗台南東區，消息一出也讓網友紛紛好奇，號稱全糖女神的滴妹開設的手搖，會不會比其他地區更甜。

圖／再睡5分鐘臉書專頁
圖／再睡5分鐘臉書專頁

台南食物為眾所周知的偏甜，許多粉絲都認為全糖女神手搖「再睡5分鐘」至全糖都市台南展店最合適。而日前台南式Instagram搶先曝光好消息，宣佈「再睡5分鐘」確定進駐台南，品牌官方IG也轉發貼文證實五號店即將登場。

經實際搜尋徵才網站，也可查見品牌開放南區職缺，並預計設點台南市東區，代表不久後將正式參戰台南美食戰區，詳細地址及開幕日期則未知，如有最新資訊會再為大家更新。

圖／再睡5分鐘臉書專頁
圖／再睡5分鐘臉書專頁

消息一出，不少手搖控直呼要喝爆，也有人提問「好奇會不會比其他地方的還要甜」、「台南會特別甜嗎」？但也有網友擔心價格競爭力：「這個那麼貴，台南隨便一間飲料店會不會就讓他喘不過氣了」，分析建議調整售價，否則難以作為日常飲料買單。

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