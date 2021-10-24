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「康青龍x蠟筆小新」聯名周邊19元起！加價購倒數下殺32折，鐵粉必收
蠟筆小新鐵粉最後一次買到剁手手的機會來了！康青龍今年聯手蠟筆小新推出最新超萌周邊，如今趁著活動倒數，品牌特別推出最後優惠，截至11/15前多款可愛商品加價購下殺32折，而熱銷款「小新樂享杯」也只要19元就能入手，小資粉絲要把握。
「康青龍ｘ蠟筆小新」即日起推出最終場加購優惠，截至11/15 APP會員單筆消費任一飲品滿50元，即可加購蠟筆小新周邊。像是甫一上市就售罄的「美袋子杯套」在敲碗下三度追加生產，89元買得到，繽紛的環保杯套搭配皮革模樣的小新超時尚；而每回推出都深受喜愛的「阿布寬帆布袋」以巧克比餅乾盒包裝，兩款造型隨機出貨，原價189如今只要99元。
至於「墊之郎盲袋紙杯墊」此次也推出買一送一，25元就能帶回家，而伴著植樹樂享杯則再杯蓋印上蠟筆小新頭像，激省價19元能加購，提醒大家活動只限到店外帶、自取，外送及第三方平台均不適用。
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