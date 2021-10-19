反香菜聯盟崩潰！巨型「香菜棒棒糖」裝滿12支，香菜控盛讚酸甜清香

香菜兩大流派又有新戰爭！香菜（芫荽）的獨特味道讓其成為評價兩極，近年更是熱門網路話題，陸續有香菜手搖、香菜甜點、香菜拌麵乃至香菜皮蛋豬血糕披薩等出現，近期更有一次集滿12支的「香菜棒棒糖」成為打卡新寵，讓香菜支持派驚喜、反對派驚嚇。

圖／小紅書@是个猪崽

香菜日前進軍糖果界，變身巨型棒棒糖，外包裝呈現滿滿的香菜照片，拆開則是裝有12顆大小一般、口味不平凡的棒棒糖。香菜口味的棒棒糖本體為抹茶綠，據嘗鮮的香菜派網友分享，實際入口只有淡淡香菜味，吃起來酸甜且清香，口味新奇而驚艷。

圖／小紅書@Lucky

這款「香菜棒棒糖」實際為香菜狂迷的中國藝人王一博所代言的產品，然而討厭香菜的人則哀嚎簡直是魔鬼組合，目前中國才買得到，若配合萬聖節作為「不給糖就搗蛋」的搞怪禮物，倒是應景指數飆升呢。

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