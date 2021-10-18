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迷客夏「娜杯雙Q拿鐵」獨家升級！珍芋各半特價開喝，再送LINE熊大上菜遊戲序號

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏暌違多年打造的「娜杯紅茶拿鐵」8月底上市後掀起嘗鮮潮，如今品牌推出獨家2.0版本，加入Q彈珍珠與芋圓變身成「娜杯雙Q拿鐵」，並推出限時特價65元，10/19至11/18為止消費任一飲品還能免費獲得一組料理經營遊戲「LINE 熊大上菜」的虛寶序號，夢幻聯動要把握。

圖／迷客夏提供
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迷客夏升級版飲品「娜杯雙Q拿鐵」嚴選斯里蘭卡盧哈娜茶葉產區的「娜杯紅茶」，再加入招牌綠光鮮奶，混搭出焦糖香氣新品，加碼珍珠、芋圓配料，豐富口感風味更佳。大杯原價80元，配合「LINE熊大上菜」活動只要65元喝得到。

此外，10/19至11/18期間只要至全台迷客夏消費，購買任一飲品都能獲得一組「LINE熊大上菜」遊戲虛寶序號乙組，憑序號可兌換遊戲裡的隨機遊戲金幣、糖果、紅寶石、無限愛心、扭蛋券、隨機階級A~S夥伴扭蛋券等，限量155萬組，遊戲最強主廚們必收。

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