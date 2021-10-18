迷客夏「娜杯雙Q拿鐵」獨家升級！珍芋各半特價開喝，再送LINE熊大上菜遊戲序號

黑糖迷出列！主打職人手搖的「珍煮丹」以黑糖珍珠鮮奶最為知名，早前也曾在全家店中店獨家開賣咖啡珍奶，如今品牌首度聯手台南最夯伴手禮「依蕾特」，合力打造「黑糖咖啡奶酪」，強強組合的布丁奶酪禮盒只於7-11

2021-10-18 12:30