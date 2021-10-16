發票明細對對碰！龜記茗品「紅柚翡翠」免費送　歡慶信義A11門市開幕

手搖控號外！主打古早味飲品的「龜記茗品」憑藉質感飲品虜獲好口碑，日前宣佈將首度進駐新光三越信義A11店，10/30當天更推出獨家優惠，只要憑其他手搖店的發票明細，對中「紅柚、葡萄柚、紅寶石」任一品項，即可免費兌換一杯「紅柚翡翠」，讓台北人輕鬆開喝。

圖／龜記茗品臉書專頁

龜記茗品強調「小人物大生活」的經營理念，墨綠色杯身配紅色標誌成為質感打卡亮點之一，招牌「冬瓜鮮乳」、「紅烏鮮乳＋珍珠」、「阿源楊桃綠」都備受好評，「紅柚翡翠」亦是入門激推款，7月份也新推「三十三茶王」搶攻茶控心目中的地位。

此次為歡慶插旗新光三越信義A11店二樓，10/30當天凡到店出示其他手搖飲料店的紙本發票明細，含紅柚、葡萄柚或紅寶石的品項，即可免費開喝一杯龜記「紅柚翡翠」，每口都能吸到每日手挖限量的新鮮紅柚果粒。提醒大家每張發票限兌換一次，每人每次限兌換乙杯紅柚翡翠，信義A11店臨櫃限定。

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