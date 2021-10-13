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台南「大象瓶泰奶」超吸睛！7種口味任選，經典原味與玫瑰奶必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／拉泰奶臉書粉專
圖／拉泰奶臉書粉專

開創泰奶「新視界」！由「拉泰奶」所創新研發的「大象瓶泰奶」在台南正式開賣囉，多達七種口味可供選擇，從玫瑰奶、泰綠再到經典原味統統都有，喜歡泰奶的南部民眾真的不要錯過囉！

圖／拉泰奶臉書粉專
圖／拉泰奶臉書粉專

瓶身的包裝往往是吸引消費者眼球最關鍵因素之一。這回位在台南超熱鬧國華街巷弄的泰奶手搖飲品牌「拉泰奶」推出以大象瓶裝的系列泰奶，一推出就造成網路討論話題，紛紛美拍打卡。

圖／拉泰奶臉書粉專
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「拉泰奶」推出的飲品口味共有7種，包含經典原味泰奶、在泰國當地很常見的泰綠、玫瑰奶、美祿、蝶豆花、粉紅蘇打與檸檬冰茶，價格從60元至75元統統都有，快揪團親朋好友一起收集「大象瓶泰奶」吧！

圖／拉泰奶臉書粉專
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拉泰奶

臉書：www.facebook.com/LaThaiNan/?ref=page_internal

地址：台南市中西區國華街三段259號

電話：0958122782

營業時間：12：00至22：00

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