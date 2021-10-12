WA!COOKIES台北快閃店開幕！靜岡抹茶等5款曲奇開賣，還有「古朗尼」 限量必吃

WA!COOKIES快閃店即日起在台北新光三越站前店開幕囉，將販售包含重可可、靜岡抹茶等5種超精選曲奇，還有WA!COOKIES全新研發的限量「古朗尼」可現場購買喔，把握機會快衝！

WA!COOKIES是台灣知名美食YouTuber古娃娃耗時多日創立的曲奇品牌，從研發、製作再到品質把關，自創業以來，古娃娃都傾力傾為，融合經典與創新，希望打造曲奇點心天堂，把最好的味道回饋給消費者。

圖／WA!COOKIES臉書粉專

這回WA!COOKIES快閃店第八站即日起至11月1日在台北新光三站前店一樓正式販售，5款精選口味曲奇包含重可可（一盒349元）、原味（一盒349元）、深焙咖啡（一盒369元）、阿薩姆紅茶拿鐵（一盒369元）與靜岡抹茶（一盒369元）。

圖／WA!COOKIES官網

圖／WA!COOKIES官網

值得一提的現場還會販售限量且獨家創新的「古朗尼」，其主要是由股娃娃與其團隊研發把餅乾「Crunchy」與布朗尼「Brownie」做完美搭配，變成酥脆又綿密的Crownie，號稱咬下去有聲音，不死甜且可以感受多層次口感的絕妙。另外官網目前還公開新品「泰式奶茶曲奇」，更多最新資訊請洽臉書粉專或官網查詢。

圖／WA!COOKIES官網

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圖／WA!COOKIES臉書粉專

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