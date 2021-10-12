珍奶「第二杯0元」開喝！CoCo 3大線上優惠，還有杯杯折5元、滿額全單8折

珍奶控0元喝一波！連鎖品牌CoCo一口氣推出3大優惠，只要線上點單憑券即享「杯杯折5元」，消費滿額還有8折好康，而最狂的「第二杯0元」首波就有經典款珍珠奶茶，相當於買一送一，絕對要把握。

圖／CoCo提供

即日起至10/31，每週三CoCo Line官方帳號領券，就能獨享「第二杯0元」優惠券。10/13派出珍珠奶茶，憑券可於CoCo都可訂線上購買珍珠奶茶，第二杯就免費，一人可獲得兩張，每筆訂單最多使用兩張，後續每週三都能有人氣飲品接力，數量有限，送完為止。

此外，活動期間每日都有杯杯折5元，適合鐵粉入手心愛的飲料，若消費滿額700元還享全單85折，達1000元門檻亦下殺8折，超適合辦公室團購省錢。提醒大家以上活動限「都可訂」，商場門市及部分門市不適用。

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