世界巧克力大賽金牌！每口都有正確吃法，潮流與食感要求兼具

【圖／文：行遍天下】

ICA世界巧克力大賽是國際最重要的巧克力比賽，台灣過去得了不少金牌，但是很少有人知道，這個比賽其實分為兩個類別，其中以巧克力工藝師組(Chocolatier)尤為困難，而今年終於出現了第一位拿到巧克力工藝師組金牌的台灣之光，那便是Q sweet巧克力專賣店創辦人吳葵妮Queenie。

▲年輕的吳葵妮，2021年在ICA 榮獲1 金、1 銀、2 銅與 1 特別獎，共五項大獎。包含：黑巧克力霸的金牌與特別獎、法式松露獲得銀牌、法式夾心巧克力銅牌與白巧克力霸銅牌。





世界巧克力殿堂無數摸索嘗試

初次見到Queenie多半會為她的年輕感到驚訝，大學時期吳葵妮發現自己在甜點方面的天份，決心走上專業主廚路線，接連考取證照並到星級飯店擔任甜點主廚工作，直到24歲那年遇到人生轉捩點，她憑藉著想要做甜點設計而不只是製作的初心，獲得了餐飲集團總經理的青睞，破格任用為產品總監，讓她得到了發揮的空間，也確立了往巧克力專業發展的志向。

2015年創立Q sweet品牌並且開設專賣店，經營穩定後開始參加比賽。經過這幾年漫長而且孤獨地摸索，2021年終於獲得1金1銀2銅與一個特別獎的佳績。

▲Q sweet裝潢擺設時尚而高雅





豐美時尚、纖細堅強的滋味

2021奪得世界金牌的百香果粉紅胡椒巧克力，她會特別交代：每一口都要搭一粒粉紅胡椒喔，不要兩粒也不可以零粒。這條Bar以黑巧為底，厚度約莫只有黑巧1/2∼1/3之間的白巧為表。百香果的酸香與整個bar的甜味集中在白巧，入口便有明確的主旋律躍出，黑巧的醇厚如頑固低音如影隨行，如此已經是十分完整的作品，但是，如果每一口都吃一粒粉紅胡椒，那夾雜百香果酸甜黑巧醇厚之間乍現的檸檬辛香，便是絕妙裝飾音，將樂曲層次從四平八穩提升到靈動神妙。

▲百香果粉紅胡椒巧克力，吳葵妮會特別交代：因為味道精算過的，所以每吃ㄧ塊，要配到ㄧ粒紅胡椒唷，不要兩粒，也不要零粒喔。這款巧克力除了奪得世界金牌，比賽還頒發特別獎，表揚主廚配方，評審在頒獎典禮稱讚「非常完美的搭配」。

奪得世界大賽的銀牌，亞太地區金牌的松露巧克力內餡是生巧克力，沒加防腐成份，採用產量非常稀少，只佔3%的克里歐羅野生豆wild criollo。像淺焙的精品咖啡一般，具備明亮討喜的酸香，尾韻滑順悠長。這款松露巧克力的品味重點，當然是精準控制的層層風味，隨著口腔溫度的融化，感受前中後各種風味。

巧克力工藝師Chocolatier這個組別追求的是巧克力的精緻與愉悅，它的金牌難得，不只是食感要求，還需要體現當代潮流風尚。獲得世界賽銅牌的台灣桑椹白巧bar，呈現的便是這幾年國際色彩主流的乾燥玫瑰質地與色澤。乾燥玫瑰Withered Rose(Pantone 18-1435 TCX)是這幾年的時尚主色調之一，具備沉靜、溫和、暖軟的特質，並且讓人於乾枯色澤中感受到嬌嫩，這種難以掌控的衝突美感特質，在這款台灣桑椹白巧中精準表露。

▲白巧克力-台灣桑葚，是繼2019年競爭激烈的白巧克力霸組出現首位華人得獎之後，2020-21再度在白巧克力霸奪獎。這款具有乾燥玫瑰色澤的巧克力柔美成熟，深具時尚感。





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電話：02-2700-8088

網址：Q sweet 巧克力菁點