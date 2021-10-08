美得捨不得分人吃！ 桃園「朱永洪手做甜點」IG爆紅，限量預約「芋頭花盒子」必吃

身為一個芋頭控，最近注意到這一家的朱永洪手做甜點的芋頭花盒子好美，一查才知道竟然離我家好近！

只可惜店面不提供現場販售，想吃只能等店家IG公布開團才能預購 ; 而且因為是限量的，所以我還特地設定鬧鐘搶訂，還好有訂到。預購完成 線上付費完後，店家會給妳一個特定領取時間，只要在時間內到店面取蛋糕即可。

其實現場領取蛋糕的時候，如果店內有現貨還是可以加購的唷。

建議賞味期限：3天(包含取貨當天，冷藏)。無添加，需冷藏 請勿離開冷藏超過30分鐘。

我本來沒打算買可可提拉米酥盒子的，只是想說現場有貨，不買太可惜了！當場決定加購。

取完貨後要馬上回家冷藏，以免壞了原本風味。

包裝其實挺簡單的，因為蛋糕本體夠美才能如此任性。

朱永洪手做甜點 除了手工精緻、細膩以外，對食材的要求也很嚴苛，而且也不避諱讓你知道用了哪些食材，幫消費者把關選用有機無毒等食材，讓吃的人也安心。

可可提拉米酥盒子 ｜ NT$ 220元

貼心提醒：

提拉米酥盒子建議尚未期限4天包含取貨日當天（冷藏、冷凍口感像冰淇淋)

基底：可可口味 ｜蛋奶素可吃

食材：純動物性鮮奶油、日本原裝上白糖、依思尼奶油、土雞蛋、日本麵粉、75%義大利可可、艾肯可可豆、咖啡酒、朱永洪特製咖啡、可可粉、卡邦

切的太醜了啦！！！但提拉米酥本來就適合挖著吃，因為蛋糕體真的很濕潤。

看到75%義大利可可蛋糕基底加上咖啡酒，就知道口感應該就是走那種濃厚甜苦大人味路線。 純動物性鮮奶油、日本原裝上白糖、依思尼奶油增添滑潤香甜的口感，加上那濕潤的可可蛋糕體，堆疊出更豐富的層次風味。

濃郁香甜中帶點微苦的餘韻，倒是咖啡酒的部分，存在感對我來說相對比較低一點。是好吃的可可提拉米酥盒子絕對是無庸置疑的。

芋頭花盒子｜NT$ 240元

貼心提醒：

建議賞味期限：3天(包含取貨當天，冷藏)

無添加，需冷藏 請勿離開冷藏超過30分鐘。

基底：原味蛋糕底

食材：純動物性鮮奶油、日本原裝上白糖、依思尼奶油、土雞蛋、日本日清麵粉、台灣無毒芋頭、有機食用玫瑰。

首先光是用這台灣無毒芋頭做成的芋泥玫瑰花外型就夠吸引人了！還細心的灑上有機食用玫瑰，太用心了。而且這芋頭花瓣手工好細緻，好像是整朵先做好再種進去似的，埋很深。老闆連芋頭都是全程手工製作無任何添加，所以才會一再叮嚀不要離開冷藏超過30分鐘。

我真的有切蛋糕障礙是不是！切的都很醜這樣，反正這蛋糕適合獨享，因為太好吃了，妳真的捨不得分人。所以建議吃法就是直接拿湯匙整盒挖著吃。

日清麵粉跟土雞蛋做的戚風蛋糕、純動物性鮮奶油、日本原裝上白糖、依思尼奶油還有台灣無毒芋頭手工製作的芋泥餡玫瑰花，剛好分三層。

首先鮮奶油口感很爽口不膩，底層戚風蛋糕吃起來綿密鬆軟還帶著濃郁的蛋香，最重要的芋泥餡滑潤順口還很香濃，就是那種妳會不知不覺一口挖一口，然後整盒就默默吃完，完全捨不得分人吃 只能獨享的蛋糕無誤。

這一家的甜點比較在意食材本身的原味與特性 不會做太多調味，對我來說就是剛剛好的微甜不膩口，吃完整盒也不感到負擔的程度。我很喜歡，而且離我家很近，以後不但自己會常買來獨享，有機會也會買來送人，賣相與實力兼具，給推。

朱永洪手做甜點

地址：桃園市桃園區文中二路77巷21-3號唯樂之丘1樓

（門市採取預約制，無現場販售）

開團預約連結：https://chuchucake.com/

IG帳號：＠ivy_zhuzhu

粉絲團：朱永洪手做甜點

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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