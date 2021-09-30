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Mister Donut限時「買5送5」！歡慶17週年，再享飲品第2杯半價快衝
家喻戶曉的甜甜圈品牌「Mister Donut」歡慶17週年囉！至10月1日起推出連三天限時「甜甜圈買5送5」優惠，不僅如此，還有「系列飲品第2杯半價」折扣喔，喜歡甜甜圈的消費者務必手刀買起來！
Mister Donut在2004年在台北天母開設第一家店時，曾造成超狂人龍的排隊人潮，當時甚至要買到一盒甜甜圈都要排隊兩三個小時，營業至今在台灣已經有80間門市，先前9月初推出的寶可夢限定版造型甜甜圈也曾造成網路討論風潮，不斷推陳出新的口味，也是該品牌在台灣屹立不搖的原因之一。
因此，為了慶祝17週年，「Mister Donut」推出自10月1日起連續三天在全台門市享有「甜甜圈買5送5」，除此之外還有10月整月加碼推出「咖啡與水果系列飲品第2杯半價」。值得注意的是送的甜甜圈將為指定甜甜圈，不過可補差價換購，品項選擇則依照各家門市販售狀況為準，務必把握機會吃一波囉。
臉書：https://www.facebook.com/Japan.NO1.MisterDonut
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