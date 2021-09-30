快訊

日夯劇女星尪曾爆與正妹過夜 驚傳13年婚姻終結倒數

第10輪不加開BNT 第11輪開BNT、AZ預計10月13日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Mister Donut限時「買5送5」！歡慶17週年，再享飲品第2杯半價快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團
圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

家喻戶曉的甜甜圈品牌「Mister Donut」歡慶17週年囉！至10月1日起推出連三天限時「甜甜圈買5送5」優惠，不僅如此，還有「系列飲品第2杯半價」折扣喔，喜歡甜甜圈的消費者務必手刀買起來！

圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團
圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

Mister Donut在2004年在台北天母開設第一家店時，曾造成超狂人龍的排隊人潮，當時甚至要買到一盒甜甜圈都要排隊兩三個小時，營業至今在台灣已經有80間門市，先前9月初推出的寶可夢限定版造型甜甜圈也曾造成網路討論風潮，不斷推陳出新的口味，也是該品牌在台灣屹立不搖的原因之一。

圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團
圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

因此，為了慶祝17週年，「Mister Donut」推出自10月1日起連續三天在全台門市享有「甜甜圈買5送5」，除此之外還有10月整月加碼推出「咖啡水果系列飲品第2杯半價」。值得注意的是送的甜甜圈將為指定甜甜圈，不過可補差價換購，品項選擇則依照各家門市販售狀況為準，務必把握機會吃一波囉。

圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團
圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

臉書：https://www.facebook.com/Japan.NO1.MisterDonut

圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團
圖／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

延伸閱讀：

椰汁控請進！五桐號「重奶霜生椰紅茶」上市，100%原汁＋厚奶霜必喝

IKEA全台首賣「珍珠奶茶霜淇淋」！同步推出節慶限定美食「萬聖節熱狗、花生醬核桃肉桂捲」

咖啡 寶可夢 水果

相關新聞

Mister Donut限時「買5送5」！歡慶17週年，再享飲品第2杯半價快衝

家喻戶曉的甜甜圈品牌「Mister Donut」歡慶17週年囉！至10月1日起推出連三天限時「甜甜圈買5送5」優惠，不僅如此，還有「系列飲品第2杯半價」折扣喔，喜歡甜甜圈的消費者務必手刀買起來！

椰汁控請進！五桐號「重奶霜生椰紅茶」上市，100%原汁＋厚奶霜必喝

椰子控進來！不斷推陳出新的手搖飲是近年來吸引顧客的行銷手法之一，每每有新品推出就會吸引網路話題。知名手搖飲五桐號也不例外，推出全新「椰汁系列」，包含「生椰紅茶」與「重奶霜生椰紅茶」，尤其清爽順口的椰子水配上厚奶濃郁的口感，迸發薪滋味非常好喝，即日起已開賣，快衝去嚐鮮看看！

鹿角巷「買一送一」連3天開喝！全台首賣「肉鬆丸」只在環球桃園A19

桃園青埔最新亮點「環球桃園A19」即將於9/30正式開幕，而人氣手搖「鹿角巷」也宣佈進駐這棟最新百貨，不僅推出得獎茶飲連3天買一送一、珍珠濃粹鮮奶茶4日限定第二杯半價，新門市更獨家販售肉鬆丸，打造全新

beard papa「鐵觀音泡芙」引暴動！醇厚茶內餡太欠吃，另有派對點心架免費送

泡芙迷暴動了！繼統一布丁泡芙上市，日本泡芙專賣店「beard papa's」十月全新打造濃郁級「鐵觀音茶泡芙」，醇厚茶香內餡引發粉絲期待...

BAC秋季水果蛋糕繽紛登場！濃郁起司奶霜搭配酸甜黃金奇異果、新鮮藍莓，一解秋天的甜點癮

BAC特選大量新鮮水果結合特製起司奶霜，以濃郁滑順的口感及果香微酸微甜風味，推出「秋日繽紛起司奶霜水果蛋糕」！多種水果與巧克力、起司奶霜交織出酸、甜、鮮、濃的驚喜層次，帶來滿滿秋天Chill意！

「COMEBUYｘ環球購物中心」振興券！玩火奶茶、iPhone13免費送，再推黑金系周邊

喝手搖也能抽好康！連鎖飲料店COMEBUY因應週年慶，攜手Global Mall環球購物中心推出好康，活動期間只要至COMEBUY門市購買「玩火系列」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。