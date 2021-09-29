椰汁控請進！五桐號「重奶霜生椰紅茶」上市，100%原汁＋厚奶霜必喝

椰子控進來！不斷推陳出新的手搖飲是近年來吸引顧客的行銷手法之一，每每有新品推出就會吸引網路話題。知名手搖飲五桐號也不例外，推出全新「椰汁系列」，包含「生椰紅茶」與「重奶霜生椰紅茶」，尤其清爽順口的椰子水配上厚奶濃郁的口感，迸發薪滋味非常好喝，即日起已開賣，快衝去嚐鮮看看！

圖／五桐號WooTea臉書粉專

五桐號成立於2020年，是這一兩年快速串起的手搖飲新品牌，強調取名「桐」，是為了承襲茶飲文化，保留傳統茶起源與精隨。目前該品牌共調配出五款不同卻也最符合新時代口味的茶，希望融合傳統打造頂級茶韻、讓顧客買單的飲品。

這回推出的「椰汁系列」，是特地進口泰國熱銷冠軍的「IF 100%椰子水」，像是「生椰紅茶」再加上老實人紅茶，一口喝下有著滿滿解渴又回甘的韻味，清新爽口；而「重奶霜生椰紅茶」採用的則是阿薩姆紅茶與椰子水的黃金比例搭配，再配上獨家研發的多層次打發奶蓋，絕對是奶蓋控會喜歡的味道，日前全台門市都已開賣，喜歡的消費者可以前往購買喝喝看喔。

圖／五桐號WooTea臉書粉專

五桐號綠茶凍的新朋友「桂花烏龍」甘甜新上市。 圖／五桐號WooTea臉書粉專

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