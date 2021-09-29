聽新聞
test
0:00 / 0:00

椰汁控請進！五桐號「重奶霜生椰紅茶」上市，100%原汁＋厚奶霜必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／五桐號WooTea臉書粉專
圖／五桐號WooTea臉書粉專

椰子控進來！不斷推陳出新的手搖飲是近年來吸引顧客的行銷手法之一，每每有新品推出就會吸引網路話題。知名手搖飲五桐號也不例外，推出全新「椰汁系列」，包含「生椰紅茶」與「重奶霜生椰紅茶」，尤其清爽順口的椰子水配上厚奶濃郁的口感，迸發薪滋味非常好喝，即日起已開賣，快衝去嚐鮮看看！

圖／五桐號WooTea臉書粉專
圖／五桐號WooTea臉書粉專

五桐號成立於2020年，是這一兩年快速串起的手搖飲新品牌，強調取名「桐」，是為了承襲茶飲文化，保留傳統茶起源與精隨。目前該品牌共調配出五款不同卻也最符合新時代口味的茶，希望融合傳統打造頂級茶韻、讓顧客買單的飲品。

這回推出的「椰汁系列」，是特地進口泰國熱銷冠軍的「IF 100%椰子水」，像是「生椰紅茶」再加上老實人紅茶，一口喝下有著滿滿解渴又回甘的韻味，清新爽口；而「重奶霜生椰紅茶」採用的則是阿薩姆紅茶與椰子水的黃金比例搭配，再配上獨家研發的多層次打發奶蓋，絕對是奶蓋控會喜歡的味道，日前全台門市都已開賣，喜歡的消費者可以前往購買喝喝看喔。

圖／五桐號WooTea臉書粉專
圖／五桐號WooTea臉書粉專

五桐號綠茶凍的新朋友「桂花烏龍」甘甜新上市。 圖／五桐號WooTea臉書粉專
五桐號綠茶凍的新朋友「桂花烏龍」甘甜新上市。 圖／五桐號WooTea臉書粉專

延伸閱讀：

「國際咖啡日」12大優惠！8元美式、買1送1、星巴克第二杯半價開喝

beard papa「鐵觀音泡芙」引暴動！醇厚茶內餡太欠吃

相關新聞

椰汁控請進！五桐號「重奶霜生椰紅茶」上市，100%原汁＋厚奶霜必喝

椰子控進來！不斷推陳出新的手搖飲是近年來吸引顧客的行銷手法之一，每每有新品推出就會吸引網路話題。知名手搖飲五桐號也不例外，推出全新「椰汁系列」，包含「生椰紅茶」與「重奶霜生椰紅茶」，尤其清爽順口的椰子水配上厚奶濃郁的口感，迸發薪滋味非常好喝，即日起已開賣，快衝去嚐鮮看看！

鹿角巷「買一送一」連3天開喝！全台首賣「肉鬆丸」只在環球桃園A19

桃園青埔最新亮點「環球桃園A19」即將於9/30正式開幕，而人氣手搖「鹿角巷」也宣佈進駐這棟最新百貨，不僅推出得獎茶飲連3天買一送一、珍珠濃粹鮮奶茶4日限定第二杯半價，新門市更獨家販售肉鬆丸，打造全新

beard papa「鐵觀音泡芙」引暴動！醇厚茶內餡太欠吃，另有派對點心架免費送

泡芙迷暴動了！繼統一布丁泡芙上市，日本泡芙專賣店「beard papa's」十月全新打造濃郁級「鐵觀音茶泡芙」，醇厚茶香內餡引發粉絲期待...

BAC秋季水果蛋糕繽紛登場！濃郁起司奶霜搭配酸甜黃金奇異果、新鮮藍莓，一解秋天的甜點癮

BAC特選大量新鮮水果結合特製起司奶霜，以濃郁滑順的口感及果香微酸微甜風味，推出「秋日繽紛起司奶霜水果蛋糕」！多種水果與巧克力、起司奶霜交織出酸、甜、鮮、濃的驚喜層次，帶來滿滿秋天Chill意！

「COMEBUYｘ環球購物中心」振興券！玩火奶茶、iPhone13免費送，再推黑金系周邊

喝手搖也能抽好康！連鎖飲料店COMEBUY因應週年慶，攜手Global Mall環球購物中心推出好康，活動期間只要至COMEBUY門市購買「玩火系列」

珍煮丹「第二杯半價」喝私房奶茶、CoCo全品項折10元！手搖控必收優惠

手搖控開喝！鮮少推出優惠活動的「珍煮丹」快閃祭出2款私房珍奶「第二杯半價」好康，珍珠奶茶、懷舊奶茶皆適用；而CoCo亦於LINE官方帳號推出可愛測驗，完成簡易步驟即可免費領取「全品項飲品10元折價券」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。