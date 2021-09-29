鹿角巷「買一送一」連3天開喝！全台首賣「肉鬆丸」只在環球桃園A19

桃園青埔最新亮點「環球桃園A19」即將於9/30正式開幕，而人氣手搖「鹿角巷」也宣佈進駐這棟最新百貨，不僅推出得獎茶飲連3天買一送一、珍珠濃粹鮮奶茶4日限定第二杯半價，新門市更獨家販售肉鬆丸，打造全新下午茶組合。

鹿角巷全台首賣肉鬆丸的門市插旗環球桃園A19。圖／鹿角巷提供

鹿角巷桃園環球A19店10/1起登場，不僅販售經典手搖飲，也首度結合3款「肉鬆丸」一併開賣。肉鬆丸主打以乾爽的肉鬆包覆綿密蛋糕，強調鹹甜不膩口，10/1起至10/7到店購買任一飲品，只要19元就能吃得到招牌肉鬆丸。若想要吃升級版口味，還有以堅果增加口感的「核桃肉鬆丸」、有鹹香鹹蛋黃調和的「鹹蛋黃肉鬆丸」可選擇，每份35元，大小也方便食用。

白桃烏龍獲得「2021 ITQI世界美味頂級大獎」，限時3日買一送一。圖／鹿角巷提供

為歡慶開幕，10/1至10/3只要至現場購買大杯「雪絨白桃烏龍」，即享買一送一，每日限量100組，一口肉鬆丸、一口得獎茶實在太清爽。而現場也限店開賣香醇的「珍珠濃粹鮮奶茶」，10/4至10/7還有中杯第二杯半價好康，每日同樣只有100組特價，售完為止。

限定開賣的「珍珠濃粹鮮奶茶」推出連4天第二杯5折優惠。圖／鹿角巷提供

值得一提的是，10/1起若完成拍照打卡及加官方Line好友，還可免費獲得價值120元的超萌「鹿丸鑰匙圈」，鐵粉10月逛購物中心時別錯過啦！

鹿角巷桃園環球A19店

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段352號3F（環球桃園A19店3F）時間：週一至週日 11:00-22:00

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