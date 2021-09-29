beard papa「鐵觀音泡芙」引暴動！醇厚茶內餡太欠吃，另有派對點心架免費送

泡芙迷暴動了！繼統一布丁泡芙上市，日本泡芙專賣店「beard papa's」十月全新打造濃郁級「鐵觀音茶泡芙」，醇厚茶香內餡引發粉絲期待，而截至9/30還有購買指定品項贈送「DIY派對點心架」的活動，讓大家在家也能打卡網美下午茶。

圖／Beard papa Taiwan

beard papa's限定新品10/1正式開賣，「鐵觀音茶泡芙」以濃醇鐵觀音茶完美融入招牌香草卡士達，茶色內餡還能感受炭火香，一口咬下脆皮泡芙就爆餡，每顆售價65元，口味快閃一個月。此外，配合分店週年慶，截至10/3若至桃園統領店、信義誠品店與台中勤美店，購買6顆組「日式香草泡芙」，即享299特價，現省31元。

圖／Beard papa Taiwan

另外，甜點控必收的「DIY派對點心架」也有免費送活動。9/30為止凡購買10種品項泡芙，即可獲得一組DIY派對點心架，帶回家擺盤超合適。原價88元，優惠可累贈，數量有限，送完為止。

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