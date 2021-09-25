珍煮丹「第二杯半價」喝私房奶茶、CoCo全品項折10元！手搖控必收優惠

手搖控開喝！鮮少推出優惠活動的「珍煮丹」快閃祭出2款私房珍奶「第二杯半價」好康，珍珠奶茶、懷舊奶茶皆適用；而CoCo亦於LINE官方帳號推出可愛測驗，完成簡易步驟即可免費領取「全品項飲品10元折價券」，活動截至10月底，粉絲必收。

珍煮丹第二杯半價：即日起至9/28

職人品牌珍煮丹即日起限時推出「第二杯半價」優惠，截至9/28為止凡至全台門市現場購買任兩杯「珍珠奶茶」或「懷舊奶茶」，第二杯即享5折，最高現省30元，而懷舊奶茶平均每杯也只要30元，用小資經典風味作為一日小確幸。

圖／珍煮丹提供

CoCo全品項現折10元兌換券：即日起截至10/31

連鎖飲料店CoCo低調於LINE帳號祭出「Co娃讀心術活動」，只要選出測驗答案即可領取一張全品項飲品10元折價券，不限指定品項皆可任選一杯手搖現省10元。代表視覺系星空葡萄、爆料款百香雙響炮乃至珍珠一律都合適。每人限領一張，活動截至10/31，活動還會加碼限量100名好康，參與測驗即會自動參與抽獎，中獎即可獲得價值249元的手錶風扇。

圖／LINE帳號遊戲實測圖 圖／LINE帳號遊戲實測圖 圖／LINE帳號遊戲實測圖

延伸閱讀：

．7元喝星巴克、翰林茶館「珍奶買1送1」！2大超殺週年慶限時優惠

．麥當勞＆拿坡里＆漢堡王「買1送1」、必勝客買1送5！8大速食品牌優惠

．嘉義也有「藏壽司」了！11月中插旗百貨 韓姜熙的小廚房進駐新竹