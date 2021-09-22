開工優惠+1！Mister Donut「買1盒送1盒」限時1周　免20元嗑甜甜圈

甜甜圈控開工不憂鬱！知名品牌Mister Donut攜手3大外送平台推出優惠，包含買一盒送一盒、滿額折價，最晚到9月底都可使用，補充糖分時間到！

Mister Donut推出買10送10的限時優惠。圖／Mister Donut提供

Mister Donut與Uber Eats合作，即日起至9/28以精選10入人氣甜甜圈組合為主角，原價390元推出買一送一活動，等於買十送十，平均一顆20元有找，揪團一起分享或送禮都合適。

若只是嘴饞想當做早餐或下午茶，不想要隨機的口味，也可考慮透過foodpanda訂購自己心儀的品項，像是可愛的皮卡丘、吉利蛋甜甜圈都能嘗鮮，滿額250元即享50元折扣。此外，foodomo更有限時滿350元「現折100元」的好康，截至9/30都適用，饕客動動手指就能送到家囉！

Mister Donut寶可夢甜甜圈好評回歸。圖／Mister Donut提供

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