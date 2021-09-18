麻古茶坊「珍奶買一送一」中秋快閃4小時！搖滾波波奶茶30元有找

繼七夕快閃優惠，人氣手搖「麻古茶坊」此次因應中秋節再推品牌少有的買一送一活動，以咀嚼系「搖滾波波奶茶」為主角推促銷，於9/20限時4小時買一送一，作為休假飯後甜點或銅板下午茶都合適。

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊「搖滾波波奶茶」嚴選濃醇錫蘭奶茶為茶湯，每口吸得到以鮮果原汁獨家製成的葡萄波波，還有經典Q彈小珍珠，喝起來口感更為豐富。品牌於中秋節前夕9/20推出限時優惠，只要當天下午13：00至17：00期間到全台麻古門市，即可享「搖滾波波奶茶」買一送一。

飲品每杯北部售價60元，中、南部則為55元，代表搭配買一送一每杯28元起喝得到，超低價奶茶配烤肉超療癒。提醒大家活動限到店購買，外送平台、線上訂餐皆不適用此方案。

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