康青龍連5天「中秋買一送一」！新品「橙果茗美」金萱茶凍＋柳橙果粒好消暑

清新手搖清單再更新！除了經典水果冰茶備受喜愛，連鎖品牌康青龍即日起新推消暑飲品「橙果茗美」，加上蠟筆小新杯身增添萌度，拎著走超清爽。而因應中秋節，品牌也推出連5天買一送一，9/17至9/21凡購買新品即可獲贈「碧玉茉莉綠茶」，每人每天可領取兩張優惠券，最高享買十送十。

圖／康青龍提供

康青龍「橙果茗美」茶湯選用招牌金萱，搭配飽滿多汁的柳橙果粒，每杯還吃得到獨家金萱茶凍，酸甜果香與優雅茶香解渴不膩口，烤肉後來杯最合適。此外，中秋連假9/17至9/21期間，凡透過APP預先領取優惠券，到店外帶自取，即可兌換買新品送人氣飲品「碧玉茉莉綠茶」的好康，不限量開放搶購，每人每天都可領取兩張買一送一，最高獨享買十送十，新註冊也能同享優惠，再加送5元折價券作為會員註冊禮。

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