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清原芋圓「滿200送100」搶先振興！憑折價卡爽喝芋頭手搖、綠豆沙
手搖控必把握！雖然五倍券10月才開放預約，但憑藉芋頭系列最受歡迎的品牌「清原芋圓」飲品專賣店超前部署，推出清原振興折價卡，即日起至9月底凡至全台門市消費滿額200元，即可獲得100元折扣卡，50%超狂回饋讓鐵粉省錢開喝心儀飲品。
即日起至9/30，只要於全台清原門市消費滿額200元，皆可獲得一張100元回饋卡。截至12/31憑卡至店單筆消費滿額100元，就能現折20元，一張卡最多可折5次。每間門市限量200張，發完為止。
芋頭控可趁此機會點購視覺系「芋頭鮮奶波波」、「紫芋波波沙」、「楊枝芋露」，每款都能評為頂級芋頭化身芋泥、芋圓的新鮮滋味，另有經典古早味「懷舊綠豆沙」、「綠豆沙牛奶」可嘗鮮，炎熱天氣來杯「夏日水果冰茶」也超消暑。提醒大家於結帳前主動告知欲使用振興卡，折抵完畢將回收，優惠無法併用，店家外送或外送平台不配合此活動。
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