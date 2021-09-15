快訊

怕兩頭空！60萬莫德納鐵粉「加選BNT」9月17日前機會更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清原芋圓「滿200送100」搶先振興！憑折價卡爽喝芋頭手搖、綠豆沙

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

手搖控必把握！雖然五倍券10月才開放預約，但憑藉芋頭系列最受歡迎的品牌「清原芋圓」飲品專賣店超前部署，推出清原振興折價卡，即日起至9月底凡至全台門市消費滿額200元，即可獲得100元折扣卡，50%超狂回饋讓鐵粉省錢開喝心儀飲品。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

即日起至9/30，只要於全台清原門市消費滿額200元，皆可獲得一張100元回饋卡。截至12/31憑卡至店單筆消費滿額100元，就能現折20元，一張卡最多可折5次。每間門市限量200張，發完為止。

芋頭控可趁此機會點購視覺系「芋頭鮮奶波波」、「紫芋波波沙」、「楊枝芋露」，每款都能評為頂級芋頭化身芋泥、芋圓的新鮮滋味，另有經典古早味「懷舊綠豆沙」、「綠豆沙牛奶」可嘗鮮，炎熱天氣來杯「夏日水果冰茶」也超消暑。提醒大家於結帳前主動告知欲使用振興卡，折抵完畢將回收，優惠無法併用，店家外送或外送平台不配合此活動。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

延伸閱讀：

全台20款中秋優惠！咖啡手搖買1送1＆全家霜淇淋2支59元

迷客夏14款手搖「整月抽7折、六福村門票買1送2」！青檸香茶、Kumo雲奶霜新品也適用

相關新聞

一年只賣1天！大苑子「國民甜點」中秋新品快閃 「綠繡眼」連3天買1送1

中秋飲料優惠接力來！主打台灣鮮果的手搖品牌「大苑子」因應中秋推出限時3天買一送一，再加碼長達的10天「芭樂檸檬」2杯99元特價券，還有只賣一天的限量飲品「國民甜點」，3大新消息一次跟上！ 配合中

康青龍連5天「中秋買一送一」！新品「橙果茗美」金萱茶凍＋柳橙果粒好消暑

清新手搖清單再更新！除了經典水果冰茶備受喜愛，連鎖品牌康青龍即日起新推消暑飲品「橙果茗美」，加上蠟筆小新杯身增添萌度，拎著走超清爽。而因應中秋節，品牌也推出連5天買一送一，9/17至9/21凡購買新品

清原芋圓「滿200送100」搶先振興！憑折價卡爽喝芋頭手搖、綠豆沙

手搖控必把握！雖然五倍券10月才開放預約，但憑藉芋頭系列最受歡迎的品牌「清原芋圓」飲品專賣店超前部署，推出清原振興折價卡，即日起至9月底凡至全台門市消費滿額200元，即可獲得100元折扣卡，50%超狂

全台20款中秋優惠！咖啡手搖買1送1＆全家霜淇淋2支59元，仙女波波紅茶、春水堂燕麥拿鐵也打折

繼補班應援好康，今天要為大家盤點正牌中秋優惠，熟悉的超商飲品、咖啡及手搖品牌一律都能特價開喝，不論是為烤肉解膩，或是當飯前飯後甜點都過癮，加碼美食及旅遊促銷，休假絕對要吃飽喝好！

迷客夏14款手搖「整月抽7折、六福村門票買1送2」！青檸香茶、Kumo雲奶霜新品也適用

迷客夏粉絲專屬福利登場！品牌近期聯手農糧署致力提升台灣水果銷量，9/16起至10/15特別推出長達整月的「果然迷人刮刮樂」 ，活動期間每天都能刮好禮，包含水果飲品最高7折、可折抵消費的迷點點數，還有機

中秋不想再吃豆沙餡！特搜十大「新戀系」蛋黃酥 流沙芋香、棗泥菠蘿別錯過

又到了中秋佳節人團圓的日子，總少不了相互送禮，為親朋好友、合作夥伴捎去真誠的祝福。不過傳統的月餅、蛋黃酥是不是都已經吃膩了呢？今年中秋就來點特別的口味吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。