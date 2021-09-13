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「亞尼克」生乳捲單件最高73折333元！限時2天滿10條再送1條，巴斯克生起司必吃
因應即將到來的中秋節，吃完油膩的烤肉後，也許會想來一塊綿密口感的蛋糕解膩。這回知名生乳捲蛋糕品牌「亞尼克」推出兩天限定官網優惠，滿4件不同口味任選，最高單件可享約73折只要333元，滿10件再送冠軍原味一條，時間只到9月15日中午前，快把握機會衝一波吧！
知名「亞尼克」是少數有進駐台北捷運自動販賣機的蛋糕品牌，尤其招牌生乳捲與生起司更是人人津津樂道的招牌主打。這回為了配合中秋節，特地推出官網限定超狂三大優惠，包含即日起至9月15日12點前，任選20件超人氣口味，滿4件單件只要333元；滿6件則加碼免運送到府；還有滿10件，直接送人氣評選第一名的原味生乳捲1條。
至於口味部分，尤其推薦「黑芝麻咔滋咔滋生乳捲」，採用天然竹炭粉，讓蛋糕捲充滿光澤美感，再配上北海道奶霜與糖炒芝麻還有巧克力酥菠蘿的酥脆口感，多層次味蕾刺激超好吃。另外還有「巴斯克生起司」，嚴選北海道生起司、高達熟成起司烘烤製成，金黃微焦的焦糖表層與內陷的半熟口感，一口接著一口超推薦。更多口味與優惠請至官網查詢。
官網：https://www.yannick.com.tw/
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