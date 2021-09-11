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7-11開賣「義美厚奶茶x小泡芙」超強組合！奶茶內餡神還原，2件特價必收

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@jyun791004授權
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超古錐新品登場！前幾年風靡全台的「義美厚奶茶」憑藉高CP值掀起奶茶控搶購潮，如今這款人氣飲品聯手國民零食「義美小泡芙」，變身「義美厚奶茶泡芙」新品，即日起於7-11超商獨家開賣，超強加乘效果準備攻陷鐵粉的心。

圖／IG@jyun791004授權
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全新「義美厚奶茶泡芙」以含乳量50%以上的「義美厚奶茶」為靈魂主角，熟悉的脆皮小泡芙包有厚奶茶內餡，口味被盛讚不甜膩。若放冰箱冷藏或冰冷凍，吃起來也能有冰淇淋感覺，升級整體風味。義美強強組合即日起於7-11上市，截至9/16還享任兩件45元優惠，近期可到附近的小七零食區搜尋它的蹤影，嘗鮮最新版零嘴。

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圖／好市多官網 https://www.costco.com.tw/
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