手搖控開喝了！老字號飲料品牌「SHARE TEA歇腳亭」成立至今近30年，日前一次於北中南開設5家新分店，並聯合推出長達8天的開幕好康。9/9起可用20元爽嗑招牌珍珠奶茶，後續則有人氣前五飲品「買一送一、第二杯半價」，讓粉絲一路喝到月中。​

招牌珍奶。圖／Sharetea歇脚亭提供

為歡慶開幕，「SHARE TEA歇腳亭」集結新開五家分店推出優惠，活動期間凡至新北「三重正義北店」、台中「逢甲文華店、大里中興店」、彰化「員林新生店」及台南「南台科大店」，即可同享促銷活動。9/9至9/10為「招牌珍奶20元​​」，於指定時段及早領取號碼牌，即可現省30元喝鎮店奶茶。每時段限量100杯，每人每次限購乙杯，甜度冰塊固定​。南台科大店、三重正義北店優惠時段為12:00及17:00，台中及彰化分店12:00、18:00，號碼牌前20分鐘發放，提醒大家疫情期間務必遵守防疫措施。

​ 珍珠鮮奶茶。圖／Sharetea歇脚亭提供

若沒跟上首波優惠也先別難過，9/11至9/13輪到「TOP5飲品買一送一​」，珍珠鐵觀音厚奶、爆爆水果茶、日月潭魚池紅玉、珍珠鮮奶茶、招牌珍奶一律一杯價喝同品項兩杯飲品，每日限量100杯；9/14至9/16則為買TOP5飲品送「第二杯半價券​」，以上活動皆每人每次限購乙組，優惠無法併用。

⚠招牌珍奶20元活動前20分鐘發放號碼牌並進行整隊。

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