「吉拿月餅」夾滿芋泥＆鹹蛋黃！台北吉拿圈咖啡邪惡甜點一周限定

源自韓國的Churros「吉那圈咖啡」於台北共有三家分店，配合即將來臨的中秋節，特別帶著去年熱銷款「吉那月餅」回歸，每顆以獨特吉拿餅皮包裹厚實綿密的芋泥及鹹蛋黃，豐富滋味挑戰甜點控最難忘的月餅順位，限時一周開賣要把握。

圖／吉那圈咖啡臉書專頁

「吉那圈咖啡」主打現點現做的吉那圈配霜淇淋，因應9月中秋限量開賣人氣「吉那芋泥鹹蛋黃月餅」，酥脆吉拿餅皮可選擇肉桂粉或堅果粉，內餡不手軟放滿療癒芋泥，一口咬下還可吃到隱藏中心的鹹蛋黃內餡，濃郁的芋頭美味有了經典鹹味瞬間升級，一顆讓人超滿足。

圖／吉那圈咖啡臉書專頁

「吉那月餅」9/13正式登場，有399元六顆禮盒裝，也可單顆購買每份99元，只賣一周，錯過可要等明年。純手工甜點每日限量，由於採用純芋頭，建議兩小時內完食為佳，也可冷藏保存，餅皮單獨回烤享用。

圖／吉那圈咖啡臉書專頁

除了月餅，品牌打造的「草莓穀物吉那圈」在外層淋上甜蜜的草莓巧克力醬，再加上穀物餅乾碎片，口感更加酥脆，信義門市也獨家推出第二份半價好康，截至9/14都可省錢嘗鮮。

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