2021最好玩的中秋禮盒！ 願望籤、擲筊造型下午茶 《神之鄉》月光餅禮盒組全台首創

前陣子一直在介紹夯劇《神之鄉》，不管是做起來費工，造型特別的陀螺炸雞，還是大溪普濟堂的觀光旅行，又或是大溪當地遠近馳名的伴手禮「陳媽媽月光餅」，都是為了這篇啦！沒錯！我們家台中大食女開起團購啦！而且這次團的是造型特別、雙重口味，好玩又好吃的《神之鄉》月光餅禮盒組！

什麼是月光餅呢？相信前陣子有看《神之鄉》，或是來自桃園大溪的民眾，應該都不會感到陌生，在《神之鄉》劇裡的芊月齋，每天都熱騰騰出爐的月光餅，其實也是大溪當地的伴手禮之一，前幾年這款點心，更被選為是桃園十大伴手禮，此次戲劇業者看準商機，推出造型特別的「心願月光餅」，搭配超可愛的迷你筊杯和願望籤桶，好吃又好玩的設計，我這個禮拜已經看到有不少部落客朋友都為之瘋狂，覺得這款搭配中秋節推出的宅配伴手禮真心厲害！

月光餅禮盒組介紹

馬上，來開箱這款《神之鄉》月光餅禮盒組吧！《神之鄉》月光餅禮盒組的外型非常有趣，有著一個騎著赤兔馬的關聖帝君，手拿聖筊的月光餅，外盒寫著大大的「有求必應」，在劇中不斷被提起的「南媽祖，北關公」，堪稱台灣兩大宮廟盛事。

拉開內盒，可以看到有原味的心願月光餅及巧克力口味的巧芋月光餅各四入，合共八入，每一入月光餅都採個別的獨立包裝，盒裝後方有詳細的成分跟營養標示，可存放在常溫中長達兩個月的時間，方便跟親朋友好友一起分享。

這款用傳統糕點交織創意外型，融入經典不敗風味內餡的小點心，官方網站寫說是「把台灣食材與人情味作為調味，每個彎角彷彿是15度微笑，隨時充滿幸運能量」，我看到這個文案真的笑出來，文筆堪稱一絕啊啊啊！

接下來，來說說大家在意的，食物的口感吧。

原味的心願月光餅，是用擁有鬆軟綿密果肉的台農57號黃金地瓜，搭配香甜Q軟的麻糬內餡製成，我跟食女吃第一口都覺得奶味頗重，但如果配茶喝，口感就較為剛好；而另一款巧芋月光餅，則是把濃醇可可跟鬆軟綿密的極品檳榔心芋頭，融合的恰到好處，中間的麻糬起到了濕潤跟牽絲的效果，讓整個口感更加多元，是食女頗愛的口味，非常適合拿來當成下午茶的小點心。

對了！貼心小提醒，如果不想吃涼掉的月光餅，大家也可以用烤箱，簡單烘烤個3到5分鐘，出爐時的香氣會更讚喔！

願望籤造型及願望籤玩法

再來，是另一款這個禮盒的賣點，願望籤。有看過《神之鄉》的人，不對，是有在拜拜的人，對於「求籤」這件事一定不會陌生，這款可以DIY客製化的願望籤，可以讓想許願的人，把每一個心願都寫在籤中，期許心中的願望能被兌現。

這個創意禮盒，還附上了一個超迷你的聖筊，讓人光看就覺得超可愛！

我跟食女最近因為在忙新家未來的裝潢，對於這個籤，也想到了一個頗有趣的應用方式，就是「求籤選看家具店」！

什麼意思呢？說簡單，其實也很簡單，我們把所有想看的家具店店名，全部都寫在籤上，心裡向關聖帝君默求聖筊，讓祂帶領我們去祂希望我們去的家具店，之後求一支籤，抽到的那支寫著某一家家具店名的願望籤，就是我們未來新家的家具所在地！！！(？)

好啦，家具這種東西，當然還是要有好看又心動的款式，才會真的有付錢的動作。不過，我跟食女都真心認為，這種好吃又好玩的禮盒，真的很適合推薦給大家！

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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