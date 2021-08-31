貢茶「水蜜桃系列」新上市！限時5天第二杯半價、首3日現折10元

作為經營邁入第15年的「貢茶」手搖飲品牌，這回把台灣的水蜜桃做成「水蜜桃系列」茶飲並推出新品，從冰鑽綠茶、水果茶再到奶蓋統統都有，新上市首3日現折10元、9月17日起連續5日還有限定第2杯5折優惠喔。

貢茶的品牌精神強調「各地進貢給朝廷的好茶」，自2006年因為其飲料品質與堅持好味道的服務精神，日前在全球已經有20個區域可以看到貢茶的身影。

圖／貢茶提供

這回共推出「3款水蜜桃」新品，首先為「百香水蜜桃寶石果茶」，用精粹的百香果果茶與回甘不澀的綠茶，還有特製的「水蜜桃寶石」，絕對層次飽滿，每口都是果香味；還有「莎莎奶蓋水蜜桃寶石」，採用貢茶招牌的超濃奶蓋搭配綠茶冰沙與Q彈的水蜜桃寶石，水蜜桃奶香味十足。

圖／貢茶提供

最後「水蜜桃寶石冰鑽」採用水蜜桃珍珠融合綠茶與冰鑽，超濃郁水蜜桃的甜味散發至味蕾中，非常好喝。另外配合新品上市的優惠活動，開賣的上市日9月2日至4日的前3天，水蜜桃系列任選每杯可以現折10元喔，另外9月17日至21日，只要購買「水果珍珠寶石系列」，可以享有第2杯5折優惠，千萬不要錯過囉。

圖／貢茶提供

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