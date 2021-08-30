布丁控會愛！Beard Papa「統一布丁泡芙」新口味召喚童年，4款外皮任選

號稱日本NO.1泡芙專賣店的「Beard Papa's」繼與cama聯名打造「香草拿鐵咖啡泡芙」，9月特別牽手國民甜點「統一布丁」推出「布丁泡芙」新品，，限量快閃一個月，泡芙迷要把握。

圖／Beard Papa's官方IG

Beard Papa's去年推出的「焦糖布丁泡芙」引起極大迴響，今年新推布丁泡芙，內餡改以人氣「統一布丁」為主角，調入濃郁香草卡士達內餡，在獨特焦糖風味及招牌蛋奶香加持下，風味大大升級，還能回味懷舊童年回憶。

此次新品也提供4款原創泡芙外皮任選，包含最為經典的日式泡芙、爆夯餅乾泡芙、菠蘿泡芙和杯裝mini款，每顆售價65起，9/1至9/30期間限定開賣，數量有限，售完為止。

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