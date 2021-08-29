滴妹手搖「再睡5分鐘」插旗台北東區！超萌「樹懶盪鞦韆」好欠拍，加碼全單9折優惠

台北粉絲興奮了！著名YouTuber滴妹去年開設的手搖飲「再睡5分鐘」進駐台北車站後成為朝聖必喝飲料，人氣有增無減陸續於台中、高雄新開分店，如今最新四號店低調插旗鬧區東區巷弄，截至8/31還有滿額全單打9折的好康，北部人逛街時又新增一家質感飲品能開喝！

圖／再睡5分鐘臉書專頁

「再睡5分鐘」近期驚喜宣佈台北大安店正式開幕，即日起至8/31凡到店消費滿額200元，還可享整單9折，每日亦加碼限量發送9折優惠券，讓粉絲下次還能繼續省錢喝一波。而此次最新四號店店裝以樹懶玩偶坐鎮的網美鞦韆為亮點，映入眼簾的可愛場景及療癒系手搖有望洗版社群版面，市中心的新據點也讓無法到北車的民眾能就近嘗鮮。

圖／再睡5分鐘臉書專頁

品牌主打嚴選米其林指南認證的鮮乳製成飲品，招牌「香芋啵啵」、「日安紅珍珠歐蕾」、厚奶蓋「棉被午茉綠」等皆是口碑推薦。而日前更首度打造包裝飲品「蜜香歐蕾」，兩面超萌樹懶掀起IG打卡潮，即日起於全台全家獨家開賣。

再睡5分鐘 台北大安店

地址：台北市大安區大安路一段17號營業時間：每日12:05至20:30排隊動線：沿著門市左側騎樓遮雨棚處依序排列

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