從米其林星級甜點師學校結業！板橋法式甜點店　創意甜點不失美味

【圖／文：行遍天下】

品嚐甜點的樂趣上，若滿分為10，「Jouons Ensemble Pâtisserie稻町森法式甜點舖」拿到9分也是實至名歸。這家由范雯發起、邀請志同道合夥伴們共創的法式甜點店，無論店舖和品項的命名，甜點造型及口味表現，都極富創意與想像。

位在新北板橋的JouonsEnsemblePâtisserie稻町森法式甜點舖。

一起玩甜點 稻町森法式甜點舖

法文店名代表「一起玩甜點」，乍看很日式的中文店名，實則為台語「一起玩」的諧音，五位年輕的甜點師，相互激盪又各自發想，合作默契一如彩色圓點串成的圓形Logo，代表小朋友手拉手的開心感，希望每個客人都能在品嘗甜點時，透過獨特的味覺記憶，保留並記錄下自己的心情故事，即使疫情期間，也要擁有正面的能量和心情。

主理人范雯覺得：「甜點之於我就像是生活中不可或缺的空氣，也希望客人在品嘗甜點時都留下美麗的故事與回憶。」

大學就讀經濟系的范雯，因為喜愛甜點，2013年大膽飛往巴黎追夢，進入培育無數米其林星級主廚與甜點師的「Ferrandi裴杭迪」廚藝學校，展開為期五個月的密集訓練課程，休假實則流連於各大甜點店，結業後順利申請到甜點名店「CarlMarletti」實習，快速累積經驗與技術，「那是我人生裡最珍貴的一年」，回到台灣後陸續擔任多位世界名廚在台助手，終於在2014年底正式創設自己的甜點店。多年來，范雯對甜點的熱情、好奇、玩心始終不減，一方面堅持使用法國發酵奶油、麵粉，忠實呈現法式經典口味，同時，加入台灣水果、茶葉等在地元素，開創東西融合的嶄新滋味。專為甜點新手開設的線上課程同樣深受好評，范雯期許能為甜點人的防疫生活，增添更多樂趣。

口感鬆軟溼潤，香濃不帶辛辣感的黑糖奶蓋肉桂捲，淋上奶油乳酪鹹甜奶蓋，層次感豐富。

結合蜂蜜、啤酒、百香果、綠茶滋味，以啤酒為概念的蜂蜜啤酒百香綠，主體的啤酒穆斯，加熱揮發後只剩香氣，口感絕妙。





美味推薦

地址：新北市板橋區貴興路86號

電話：02-2958-8806

網址：@jouonsensemblepa

營時：疫情期間13:00∼19:0（週二公休）

價位：冷藏小蛋糕(自取)每個180∼200元不等、客製大蛋糕(自取)600∼1,700元不等。

備註：冷藏蛋糕、常溫甜點和經典禮盒，皆須3天前預訂，冷藏甜點取貨後1小時內盡快回到冷藏，並於3天內食用完畢。因疫情調整營業時間，實際以店家公佈為準。





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