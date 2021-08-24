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太萌！全家霜淇淋變身「米其林寶寶」 圓胖造型引暴動
全家便利商店日前最新打造「日日蜜柑霜淇淋」新口味，亮橘外表十分吸睛，不過近期就有網友成功買到圓嘟嘟的版本，蜜柑搭配牛奶交織像極了「米其林寶寶」造型，萌度爆表引發網友暴動，紛紛跪求供應的門市，尤其《2021台北台中米其林指南》即將於明（25日）正式公佈，簡直太應景！
有網友8月中旬於特定門市買到了胖版「綜合美人茶霜淇淋」，後續也有人吃到山形西洋梨綠色版本，隨著最新日日蜜柑口味上市，亮橘色霜淇淋亦變身白橘組合的圓潤冰體，搶眼可愛。
目前確定胖版霜淇淋可在台北師大店、彰化三民門市、嘉義民雄神農門市買得到，8/26起預計全台會有近30家店供應，想嘗鮮兼快打卡的粉絲們可再關注官方或詢問就近的門市。
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