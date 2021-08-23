迷客夏「娜杯紅茶拿鐵」雙色特調新登場，還能免費喝！加碼「冰糖洛神脆果」冰棒開賣

茶控、拿鐵控等到了！手搖品牌迷客夏「伯爵紅茶拿鐵」上市後成為熱銷鎮店品項，品牌暌違8年打造最新紅茶拿鐵風味「娜杯紅茶系列」，計劃動搖粉絲心中的最愛排名，趁著炎炎夏日更將人氣特調「冰糖洛神脆果」、「柳丁綠茶」製成冰棒，8/31起讓大家暑意全消。

大杯娜杯紅茶30；娜杯紅茶拿鐵中杯45元、大杯55元。圖／迷客夏提供

迷客夏本次嚴選斯里蘭卡盧哈娜茶葉產區的「娜杯紅茶」推出主打飲品，單茶強調渾厚風味，茶韻持久且清爽，30元就能喝得到；而「娜杯紅茶拿鐵」調入招牌綠光鮮奶，混搭出微微焦糖香氣的滋味，黃金比例的組合也標榜甘甜不失奶香，搖晃前可可色與白色營造出雙重視覺亦十分吸睛，8/24起於全台門市上市。此外，為回饋鐵粉，8/25當天VIP迷點會員還能獲得一張「娜杯紅茶拿鐵」兌換券，免費嘗鮮新品。

冰糖洛神脆果、柳丁綠茶冰棒一般門市售價45元，櫃位門市售價+5元。圖／迷客夏提供

而近年除了手搖也陸續推出自有品牌商品的迷客夏，這回將新特調「冰糖洛神脆果」變身沁涼冰棒，鮮艷的外表來自天然食材，嚴選台東在地洛神花熬煮成果醬，再加入洛神蜜餞，大大升級口感。至於去年首度登場的「柳丁綠茶冰棒」以暢銷飲品柳丁綠茶為基底研發而成，此次好評回歸，與「冰糖洛神脆果冰棒」一同於8/31上市，預計成為盛夏夢幻消暑逸品。

「柳丁綠茶冰棒」2020年首度上市，手搖化身冰棒堪稱神還原。圖／編輯攝影

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