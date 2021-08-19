大苑子「第2杯半價」！人氣「柚見百香」快閃5天開賣，半價券領起來
人氣手搖飲品牌「大苑子」歡慶20周年，繼「綠光梅果釀」、「鮮桔綠」等古早味手搖飲後，再次回歸經典暢銷飲品「柚見百香」，期間限定5天快閃，同時祭出App會員好康活動，將送出上萬張「第2杯半價」優惠券，快和好友一起舉杯同樂吧！
大苑子20周年復刻飲品「柚見百香」將於8/20連五天開賣，以特選新鮮葡萄柚、百香果以及翡翠綠茶完美調合，打造回甘又帶有酸甜的新鮮美味，還能喝到葡萄柚果肉的多層次口感，絕妙組合讓人回味無窮。柚見百香限定8/20至8/24快閃販售，錯過恐怕要再等一年！
大苑子同步祭出會員專屬好康，只要下載大苑子App成為會員，就有機會在App優惠專區領取「柚見百香第2杯半價」優惠券，預計將大手筆送出上萬張，想喝的朋友今晚20:00起於App開放領取，送完為止，領起來明天「柚見百香第2杯半價」開喝。
大苑子「柚見百香」經典回歸
開賣日期：8/20至8/24
價格：北部75元／大杯、中南部70元／大杯
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