更名新出發！ 來一中必喝「杏豐綠豆沙牛奶」 古法製成滿嘴豆香、豆沙清爽不膩口

鄰近台灣體大及力行國小，位在台中進化路上的｢杏豐綠豆沙牛奶｣是來到一中街附近必喝的飲料，原名双木林綠豆沙牛奶，店面經重新裝修後，以全新風貌回歸並更名為｢杏豐綠豆沙牛奶｣，清爽亮眼的藍綠色招牌，讓人一眼就能認出來。採傳統古法製成，｢杏豐綠豆沙牛奶｣秉持著「簡單、純天然、健康」的初衷，飲品絕無任何化學添加物，所有鮮奶類飲品皆使用義美鮮奶進行調製，夏天想來杯飲品消暑選它就對了。

▲綠豆沙

店家精心熬煮的綠豆加上香醇鮮奶，採傳統古法製作的古早味「綠豆沙牛奶」經典又好喝，一口喝下盡是滿嘴豆香，豆沙口感清爽不膩，攪拌均勻喝起來更美味，且綠豆還具有清熱解毒的功效，炎熱的天氣超適合來一杯。

▲綠豆沙牛奶

店內除了知名的綠豆沙飲品外，夏日限定的鳳梨冰沙、愛文芒果冰沙也是來店必買款！「杏豐綠豆沙牛奶」選用時令鮮果打製成冰沙，新鮮爽口，真材實料全喝的到！而大人小孩都愛的黑糖珍珠鮮奶，以黑糖熬製的波霸，吃起來Q彈帶有迷人黑糖香氣，也是榜上有名的超人氣飲料。

有夏季限定款，當然也少不了冬季限定熱飲，綠豆燒牛奶、綜合燒仙草讓你暖到心坎裡，暖胃補鐵又養生的紫米紅豆，綿密又順口，是深受全家大小熱愛的甜品，即便在冷冷寒冬，也能喝到「杏豐綠豆沙牛奶」精心製作的杯杯特調及甜湯。

▲黑糖珍珠鮮奶

慶祝開店三周年以及疫情趨緩降級，｢杏豐綠豆沙牛奶｣也推出了一系列的超值優惠，只要來進化門市消費自取，8/3~8/8歡慶父親節，購買愛文芒果冰沙免費加贈一球冰淇淋，8/10~8/31來店打卡按讚，分享粉絲頁杯杯折5元，大家可得把握優惠，手刀來去喝起來！

此外，杏豐綠豆沙牛奶也有固定在大慶夜市擺攤，想嚐鮮以及喜歡喝綠豆沙的朋友，趕緊收進口袋名單囉。

杏豐綠豆沙牛奶

店家地址：台中市東區進化路270號之1

連絡電話：0902-125586

營業時間：週二至週日10:30-20:45(週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/373R6dE

優惠活動：8/3~8/8 愛文芒果冰沙免費加贈一球冰淇淋；8/10~8/31來店打卡按讚，分享粉絲頁杯杯折5元(限進化店門市自取)

大慶夜市固定出攤

店家地址：台中市南區建國南路一段208號

連絡電話：0902125586

營業時間：星期三、五、六、日17:00~00:00





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