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塞滿「8顆荔枝」！鶴茶樓「荔枝甘露」大杯新上市，限定店還有指定買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／鶴茶樓鶴頂紅茶商店/Hechalou Tea臉書粉專
圖／鶴茶樓鶴頂紅茶商店/Hechalou Tea臉書粉專

鶴茶樓推出全新「荔枝甘露」即日起上市囉！限定只有大杯，一杯要價90元，除了可以吃到8顆完整荔枝果肉外，還有滑順的茶凍配上淡淡的椰奶，絕對是今年夏季結束前最後必喝的消暑聖品之一。

荔枝其實是夏季「時令水果」，隨著天氣的炎熱，荔枝成為各大市場必敗的消暑水果之一，除此之外，荔枝也被號稱能補肝補脾，也有止渴的作用。這回知名手搖品牌「鶴茶樓」特地研擬並推出「荔枝甘露」限量新品，從吃得到的荔枝果肉塞滿8顆，再添加香濃的茶凍與淡淡椰奶（製作上無另外添加鮮奶），即使乳糖不耐或純素者都可以大膽享用。目前僅提供大杯且甜度冰塊固定。

圖／鶴茶樓鶴頂紅茶商店/Hechalou Tea臉書粉專
圖／鶴茶樓鶴頂紅茶商店/Hechalou Tea臉書粉專

另外限定「鶴茶樓」忠孝復興店也與Foodpanda外送平台合作，推出「指定餐點專區」買1送1（5折優惠）。只要即日起至Foodpanda並於鶴茶樓忠孝復興店購買金萱青茶與蘭香綠茶（皆限定大杯），都可以享有買1送1優惠喔，盡請把握機會囉。最後值得一提的是防疫期間部分店家營業時間滾動式變動，可先洽門市粉專或致電詢問。

圖／鶴茶樓鶴頂紅茶商店/Hechalou Tea臉書粉專
圖／鶴茶樓鶴頂紅茶商店/Hechalou Tea臉書粉專

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