加80元喝星巴克星冰樂、7-11「檸檬氣泡咖啡」61元就有！4大咖啡優惠

咖啡控拿出手機或本子記下促銷時間！7-11因應中元節即將於8/20至8/22推出OPEN POINT限時咖啡優惠，其中人氣「西西里風檸檬氣泡咖啡」任選6杯只要366元，平均61元就喝得到；而星巴克、Cama咖啡及伯朗咖啡館8月也有專屬好康，粉絲必收。

7-11：CITY系列指定飲品166元、366元組合價

7-11近期超前部署中元節優惠，8/20至8/22凡使用OPEN POINT行動隨時取，購買指定飲品即享蘊含六六大順意義的優惠。活動商品包含CITY PRIMA精品咖啡任3杯、CITY TEA現萃茶「一顆檸檬青茶」4杯、CITY PEARL「咖啡珍珠歐蕾」同品項3杯166元。

7-11西西里風檸檬氣泡咖啡夏季回歸，受粉絲喜愛。圖／7-ELEVEN提供

而人氣主角CITY CAFE「西西里風檸檬咖啡」、「西西里風檸檬氣泡咖啡」則有任選6杯366元特價，相當於平均一杯61元，檸檬氣泡咖啡原價80元，比之前剛回歸時的兩杯特價更划算，限量供應，售完為止。

星巴克：外送第二杯半價

星巴克於外送平台推出指定飲品第二杯半價。圖／編輯攝影

星巴克即日起攜手外送平台foodomo推出限時優惠，8/24點購兩杯特大杯「焦糖瑪奇朵」或「巧克力可可碎片星冰樂」，即享第二杯半價好康，這也代表原價160元的「巧克力可可碎片星冰樂」可用80元加購第二杯，可作為忠實粉絲想喝點甜的但又不想出門時的最佳選擇。

Cama咖啡：第二杯8折

cama咖啡全新推出三款氣泡冷萃精品咖啡，限時祭出第二杯8折。圖／cama現烘咖啡專門店臉書專頁

連鎖品牌Cama咖啡即日起全新打造氣泡冷萃精品咖啡系列，分別有白貴妃、黑糖鳳及黃鹹檸口味，提神醒腦都行。其中「白貴妃氣泡冷萃」混入荔枝及氣泡水，碰撞出香甜消暑滋味；「黃鹹檸氣泡冷萃」以「哥倫翡玉」冷萃咖啡為主角打造升級版港式鹹檸七；「黑糖鳳氣泡冷萃」則以黑糖尬鳳梨，挑戰咖啡控味蕾。

值得一提的是，9/7凡購買任一新品還可享第二杯8折，風味不限，同規格即可，寄杯、門市外送都適用，截至8/24會員另享單杯現折20元，小資族別錯過。

伯朗咖啡館：買一送一

伯朗咖啡館8月推指定日期買一送一。圖／摘自伯朗咖啡館官方臉書。

伯朗咖啡館8月推出「買一送一」咖啡分享日，活動當天凡購買兩杯飲品即享買一送一，不限同品項，惟以低價者贈送，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品等不適用。

8/22、8/29為徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市；8/23、8/30可至南京、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、承德、北投、臺大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋門市；8/23另有建國、科大、宜蘭大學、南港門市供應優惠。

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