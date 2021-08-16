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萬波「買一送一」連14天喝爆！名字同音「雪or淇」春陽茶事0元喝
飲料迷手機、證件先拿出來！萬波島嶼紅茶為歡慶即日起於外送平台foodpanda新上線，特別推出長達2周的買一送一優惠，8/17至8/30購買同品項「島嶼紅茶」以及「大青梅果綠」一杯價喝兩杯；而春陽茶事最新祭出姓名對對碰，只要名字有「ㄒㄩㄝˇ」或「ㄑㄧˊ」，8/18至8/19指定時段即可免費兌換一杯「雪淇冰系列」，享受0元消暑。
萬波島嶼紅茶：foodpanda外送買一送一（8/17至8/30）
之前優先於Uber Eats上線的萬波島嶼紅茶，再度擴大至foodpanda版圖，並推出連續14天「買一送一」。活動品項以2款暢銷清爽款飲品為主角，招牌金萱紅茶「島嶼紅茶」清香潤喉，「大青梅果綠」採手工熬煮的青梅醬結合鹿野碧螺春綠茶，適合喜歡酸甜風味的人。
8/17至8/30只要通過foodpanda購買指定專區飲品，並輸入折扣碼「WPAUG」，即享大杯「島嶼紅茶」或中杯「大青梅果綠」買一送一，每日數量有限、兌完為止，每單限點兩組，每人限用三次。
春陽茶事：對中「雪、淇」任一同音字免費喝（8/18至8/19）
春陽茶事日前打造季節限定「雪淇冰」飲品，吸引許多喜愛古早味的粉絲。如今品牌加碼同名快閃好康，凡姓名對中「雪、淇」任一同音字，8/18至8/19的中午12點至晚上8點期間到全台門市，即可憑有效證件兌換一杯中杯「雪淇紅茶」或「雪淇檸檬」。
「雪淇紅茶」以斯里蘭卡熟成紅茶為茶湯，「雪淇檸檬」則能感受屏東九如檸檬的香氣，兩款都吃得到雪酪口感的清冰，沁涼解渴逸品。優惠限用一次，無法與其他活動併用。
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