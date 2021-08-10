快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一杯就飽！清原限量版「芋冰綠豆沙」快閃開賣現省10元，綿密芋泥+紫薯粉夢幻加分

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／清原全球加盟總部IG
圖／清原全球加盟總部IG

飽足系手搖新登場！主打芋頭系列的清原芋圓8月帶著經典綠豆沙系列回歸，其中最新限量版「國宴芋冰綠豆沙」以熟悉的綠豆沙風味搭配阿聰師芋仔冰，上方還會撒上紫薯粉，滿滿一杯喝完消暑之餘還能飽到天靈蓋。這款飲品只於雙北、桃竹苗地區販售，喜歡的粉絲8/31前記得嘗鮮。

圖／清原全球加盟總部IG
圖／清原全球加盟總部IG

清原此次一口氣推出三款暢銷綠豆沙手搖，除了備受歡迎的古早味「炭燒綠豆沙」、滑順不甜膩的「綠豆沙鮮奶」，奢華級「國宴芋冰綠豆沙」也同步上市。清原芋冰綠豆沙聯手阿聰師職人芋冰，以療癒的綠豆冰沙為基底，杯壁有芋泥，頂部加上綿密清涼的芋仔冰及紫薯粉加以點綴，IG高顏值手搖就此誕生。

圖／清原全球加盟總部IG
圖／清原全球加盟總部IG

新品快閃登場至8/31，原價95元，新品上市期間85元，現省10元喝得到，不過飲品為雙北、桃竹苗地區限定，採限量販售，北部芋頭控要把握！

延伸閱讀：

僅此一週！台北「世界第一濃抹茶冰淇淋吃到飽，16種口味無限爽嗑慶降級

CoCo全新水蜜桃手搖！七夕招桃花「蜜桃優酪乳冰沙+蜜香凍」 滿額85折開喝

吃到飽 抹茶 七夕 冰淇淋

相關新聞

一杯就飽！清原限量版「芋冰綠豆沙」快閃開賣現省10元，綿密芋泥+紫薯粉夢幻加分

飽足系手搖新登場！主打芋頭系列的清原芋圓8月帶著經典綠豆沙系列回歸，其中最新限量版「國宴芋冰綠豆沙」以熟悉的綠豆沙風味搭配阿聰師芋仔冰，上方還會撒上紫薯粉，滿滿一杯喝完消暑之餘還能飽到天靈蓋。這款飲品

CoCo全新水蜜桃手搖！七夕招桃花「蜜桃優酪乳冰沙+蜜香凍」 滿額85折開喝

七夕情人節將至，連鎖飲料店CoCo特別以粉嫩水蜜桃為主角，推出應景新品「蜜桃愛果」、「蜜桃戀凍」，高顏值之餘還隱含招桃花寓意，8月底前喝兩杯就能打85折，銅板價喝一波戀愛手搖。 CoCo最新「蜜

七夕限定！7-ELEVEN「哈根達斯買9送9、精品美式買1送1」

七夕情人節將至，7-ELEVEN掌握甜蜜送禮商機，以「吃甜甜享優惠」、「放閃打卡必備」、「質感實用好禮」3大主題吸客，備...

僅此一週！台北「世界第一濃抹茶冰淇淋」吃到飽，16種口味無限爽嗑慶降級

抹茶控要瘋了！為歡慶雙北降級與內用解禁，台北信義區微風南山「JAPAN RAIL CAFE」首次祭出「抹茶冰淇淋」吃到飽方案，讓大家追完奧運也能用「世界第一濃抹茶冰品」秒飛日本，限時活動截至8/15，

星巴克、Godiva夾心月餅！2021中秋禮盒5大精選　早鳥優惠手刀訂

繼88父親節，下一個全民節日莫過於中秋節，不少品牌早已超前部署推出各式特色「中秋禮盒」，即日起開放預購並加碼早鳥優惠，以月餅、鳳梨酥為基礎創意升級，送禮自用兩相宜。 禮坊：整顆鳳梨酥禮盒

迎東奧閉幕式 全家App「霜淇淋、氣泡水買1送1」今晚限時登場

東京奧運今晚即將閉幕式，台灣選手在這屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，共獲得2金4銀6銅，為參賽歷屆獎牌數之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。