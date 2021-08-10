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一杯就飽！清原限量版「芋冰綠豆沙」快閃開賣現省10元，綿密芋泥+紫薯粉夢幻加分
飽足系手搖新登場！主打芋頭系列的清原芋圓8月帶著經典綠豆沙系列回歸，其中最新限量版「國宴芋冰綠豆沙」以熟悉的綠豆沙風味搭配阿聰師芋仔冰，上方還會撒上紫薯粉，滿滿一杯喝完消暑之餘還能飽到天靈蓋。這款飲品只於雙北、桃竹苗地區販售，喜歡的粉絲8/31前記得嘗鮮。
清原此次一口氣推出三款暢銷綠豆沙手搖，除了備受歡迎的古早味「炭燒綠豆沙」、滑順不甜膩的「綠豆沙鮮奶」，奢華級「國宴芋冰綠豆沙」也同步上市。清原芋冰綠豆沙聯手阿聰師職人芋冰，以療癒的綠豆冰沙為基底，杯壁有芋泥，頂部加上綿密清涼的芋仔冰及紫薯粉加以點綴，IG高顏值手搖就此誕生。
新品快閃登場至8/31，原價95元，新品上市期間85元，現省10元喝得到，不過飲品為雙北、桃竹苗地區限定，採限量販售，北部芋頭控要把握！
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