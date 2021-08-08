星巴克、Godiva夾心月餅！2021中秋禮盒5大精選　早鳥優惠手刀訂

繼88父親節，下一個全民節日莫過於中秋節，不少品牌早已超前部署推出各式特色「中秋禮盒」，即日起開放預購並加碼早鳥優惠，以月餅、鳳梨酥為基礎創意升級，送禮自用兩相宜。

禮坊：整顆鳳梨酥禮盒

圖／宏亞提供

鳳梨酥作為台灣經典伴手禮，一直是眾人佳節送禮或遊客紀念品首選。宏亞食品旗下品牌「禮坊」結合環境共好理念，首度打造以自然工法製成的「永愛鳳梨酥禮盒」。包裝主打採用台灣在地小農的鳳梨皮原料，日曬數月後經特殊工序萃取鳳梨纖維與100%再生紙漿，盒子還能作為栽種植物的盆栽再利用。

圖／宏亞提供

而禮盒的美食主人公則有原味、巧克力兩款口味，內餡揉合台農3號土鳳梨和金鑽17號鳳梨，餅皮則承襲法式製餅工藝，加入天然奶油的酥皮，鬆軟口感及酸甜口味十分開胃，即日起於禮坊門市及官網開賣。

小茶栽堂：中秋禮盒「鳳鳴朝陽」（早鳥優惠至9/1）

圖／小茶栽堂提供

小茶栽堂2021以「鳳凰鳴叫獻上祝福」為意象，推出茶食禮盒「鳳鳴朝陽」，喜氣的包裝內附有「黑烏龍茶蛋黃酥」與「黃梔烏龍茶」、「桂花綠茶」，作為中秋下午茶組合超合適。即日起至9/1前至填寫表單預購享早鳥優惠，滿10盒享9折、30盒85折、滿50盒打8折。

圖／星巴克提供

星巴克今年以「滿載祝福 平安月圓」為主題推出月餅禮盒系列，除了充滿詩意的包裝，結合招牌飲品製成的月餅口味或點心，亦是許多粉絲期待的亮點之一。其中，每年最受歡迎的「月光寶盒」含「松露起司奶黃月餅」與甜點系「草莓乳酪奶皇月餅」，還有以本土烏龍茶為基底的「烏龍蓮蓉松子月餅」及特色「咖啡焦糖威士忌月餅」；「月光交響曲」種吃得到以香檸蜜柚冷萃咖啡延伸而成的「香檸咖啡酥」及巧克力奶皇雙重風味的「可可嫣紅藏心奶皇月餅」；「月光花園」則把星巴克熱銷飲品「抹茶那堤」及「鹹焦糖那堤」製成兩款藏芯月餅，吸引粉絲嘗鮮。

圖／星巴克提供

而為回饋粉絲，9/7前凡購買月光系列禮盒、蛋捲餅乾禮盒、小熊爆米花桶、年輪蛋糕、星光熠熠玻璃杯壺組，結帳時可獲贈「買一送一」，9/30為止都能兌換。而若購買秋節指定咖啡豆禮盒，則可獲得紙本好友分享券，優惠可累增，兌換時效更長，12/30前皆適用。除了門市選購，民眾也可透過星巴克合作的外送平台購買十款餅乾禮盒，防疫送禮變得更加便利。

Godiva限量中秋禮盒（8/19前滿額送巧克力禮盒）

圖／Godiva提供

人氣巧克力品牌GODIVA此次限量推出奢華設計的「24顆裝巧克力珠寶禮盒」，全台僅有200盒，8/13預購還可獲贈客製署名燙金禮卡、GODIVA專屬封蠟與金色提袋。而最新口味的巧克力月餅由GODIVA巧克力大師Sébastien Bauer研發，「黑松露杏桃牛奶巧克力月餅」、「荔枝烏龍茶白巧克力月餅」、「抹茶金桔白巧克力月餅」巧妙的組合碰撞出中西合璧新火花，準備驚艷巧克力控的味蕾。

圖／Godiva提供

截至8/19前凡購買GODIVA中秋節系列，單筆消費折扣後滿7200元，即可免費獲得價值1050元的「95週年巧克力禮盒9顆裝」。此外，9/21前只要購買GODIVA中秋節系列，單筆消費滿原價3600，GODIVA會員可享9折優惠、GODIVA貴賓85折；滿7200元分別有85折優惠及8折優惠，單筆消費折扣後滿10000元，可獲得10張GODIVA饗宴好禮券，使用期限至12/31。

職人體驗品牌「冉冉茶事」茶禮盒

圖／冉冉茶事提供

茶職人藍大誠近期推出全新品牌「冉冉茶事」，於台中南屯特別打造提供仔細品嘗茶湯的空間，由專業侍茶師引導茶友來場回味無窮得品茶體驗，加上空間色調及設計反映了台灣各地風土細節，讓人彷彿置身山林飲茶。而冉冉茶事茶品強調來自純淨、友善耕作的土地，搭配專業的製茶工序、烘焙與時間熟成，創作出獨特茶款，現場也販售茶禮盒，作為中秋伴手禮也十分合適。

圖／冉冉茶事提供

值得一提的是，現場提供兩種不同體驗方式，「板前功夫泡」為在吧台板前座位區搖滾區觀看司茶師沖泡、講解茶款，並可跟隨起指示來場嗅覺、味覺饗宴；分享桌則可開放2至6人訂位需求，以專業沖泡方式，用大壺一次性萃取完整的茶湯，讓一家人或三五好友可以一起度過悠哉的下午。

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