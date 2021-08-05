全聯最新２款「福源花生夾心、麻糬雪糕」超欠吃！濃郁花生醬＋顆粒口感邪惡至極

花生控站出來！作為新竹名產之一的「福源花生醬」日前變身2款邪惡新品「福源花生夾心雪糕」、「福源花生麻糬雪糕」，甫一上市吸引網友嘗鮮，外皮鋪滿花生顆粒，鹹甜風味的花生醬夾心令人驚艷，目前於全聯福利中心獨家開賣。

全聯攜手福源花生醬推出兩款獨家新品。圖／IG@yufoodie.eat授權

老字號品牌「福源花生醬」主打每日純手工製作、強調不加一滴水或添加物，濃郁花生醬備受台灣人喜愛。繼早前神還原經典風味的「福源花生雪沙」登場全家便利商店，這次換全聯推出消暑系「福源花生夾心雪糕」、「福源花生麻糬雪糕」，再度掀起嘗鮮潮。

兩款雪糕內餡飽滿，鹹甜風味令人著迷。圖／IG@yufoodie.eat授權

兩款冰淇淋延續了品牌古早味顆粒口感，外皮的花生粒吃起來香脆又上癮，夾心雪糕內餡為沁涼的花生軟醬，麻糬雪糕則有Q彈麻糬營造雙重口感，靈魂花生醬的香氣在口中擴散，整體滋味微甜微鹹。「福源花生夾心雪糕」、「福源花生麻糬雪糕」每盒4入169元，忠實花生迷和冰品控近期到門市補貨時，不妨考慮買一盒回家試試。

全家便利商店3月推出「福源花生雪沙」，每盒售價65元。記者陳立儀／攝影

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